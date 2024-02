James Rodríguez, con una opción menos: Besiktas niega contactos

James Rodríguez vive una nueva novela de cara a su futuro deportivo, tras su pedido de terminar contrato con el Sao Paulo de Brasil.

Había gran expectativa en que el colombiano pudiera llegar al Besiktas de Turquía, pero esto no se dio al cierre del mercado de pases de ese país, este viernes.

James Rodríguez, jugador del Sao Paulo.

Por el contrario, un dirigente del equipo turco acabó con todos los rumores frente a la posibilidad de que James llegara al club.



En declaraciones a la prensa turca, el dirigente fue contundente en negar todo tipo de negociación con James, tal como se ha especulado.



El vicepresidente del Beşiktaş, Hüseyin Yücel, dijo: “Se ha escrito mucho sobre James Rodríguez en las redes sociales. Los Rodríguez y esas cosas... Nunca estuvimos relacionados".

James Rodríguez Foto: Twitter: @OGabrielSa

"Que Dios bendiga a ese tipo de jugadores, no hablo a título personal", agregó el dirigente en declaraciones a TRT Spor.



James Rodríguez reapareció este viernes en las redes sociales con un enigmático mensaje para todos sus seguidores.



"Disfruta del camino, todo lo que sea para ti te encontrará", fue el mensaje que escribió el futbolista en sus redes sociales.



Su frase ya despierta expectativa de cara a un posible próximo anuncio sobre su futuro deportivo.



Pero lo otro que llamó la atención fue el nuevo aspecto físico que luce el futbolista. James apareció en sus fotos con trenzas, un 'look' novedosa que no había tenido hasta ahora.





PABLO ROMERO

DEPORTES

