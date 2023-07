James Rodríguez cumple 32 años este miércoles. El que supo ser figura de la Selección Colombia, el ‘10’ del Real Madrid y jugador destacado en el Bayern de Múnich, intenta volver a ser el de antes, después de dos años en los que su carrera entró en un cono de sombra.



Hoy, James no tiene equipo ni tampoco suena tan fuerte en el mercado como sucedía hace apenas un par de años, de la mano de su empresario, el portugués Jorge Mendes.



Desde su salida del Olympiacos de Grecia, el 14 de abril, el jugador ha tenido varias apariciones públicas entrenando en solitario para tratar de mantener la forma. Incluso, se puso de nuevo el uniforme de entrenamiento de la Selección Colombia para trabajar, sin ningún otro compañero, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá.

Muchas felicitaciones para James

Karim Benzema con James. Foto: Redes sociales



James Rodríguez festeja su cumpleaños en medio de una cadena de mensajes de felicitaciones de grandes estrellas del equipo.



El propio James en sus redes sociales comparte los mensajes más llamativos de figuras del fútbol mundial.



Jugadores como Karim Benzema, Frank Ribery, o los colombianos Juan Cuadrado y Falcao García se han acordado del cumpleaños de james.



Benzema, por ejemplo, le escribió: "Feliz cumpleaños mi hermano".



Lo último que se sabe de James es que está en Miami. Este martes publicó unas fotografías junto a su hija, Salomé, quien le celebró el cumpleaños. “Que sorpresa me tenía mi hija. Esto no tiene precio y no lo cambio por nada. Ya casi 32 años”, escribió el jugador.

🇨🇴 Feliz cumple, James Rodríguez! 👊 pic.twitter.com/r8oJ6tDsue — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 12, 2023



DEPORTES

