Si James Rodríguez se mira al espejo hoy, a pocos días de acabar el 2021, no verá muchos cambios, ni muchos goles, ni muchos triunfos ni muchos festejos. Se verá ante un espejo que no refleja muchas sonrisas. Se verá ante un cambio de club que aún no se sabe si fue bueno o malo u oportuno o apresurado. Se verá ante un destierro y perdón en la Selección. Se verá ante un año en el que fue un James más virtual que real. Un James víctima de las lesiones. Un James estancado...



Si James mira con atención su reflejo, verá que su último año como que no pasó, como que James quedó suspendido en una monotonía de poco juego, muchas lesiones y mucha controversia. Un año plano, un año sin fulgor: un año perdido que lo obliga a buscar un resurgir. Si se busca algo diferente será su pelo, que ahora es aguamarina, y si acaso la camiseta roja del Al Rayyan, a la que todavía se acostumbra.



James llegó a Catar el 22 de septiembre de este año. Llegó como estrella, una estrella distante que aún no deslumbra, porque ha jugado muy poco, apenas cuatro partidos. ¡Cuatro! Y un gol. ¡Solo uno! Y apenas 354 minutos. James no está en la cancha con su club desde el pasado 30 de octubre. Es decir, hace 54 días. Todo noviembre estuvo esperando y casi todo diciembre estuvo en las mismas. La última vez que jugó le pegaron como si fuera la final del mundo. Lo expulsaron. Lo sancionaron por discutir con el árbitro. Y como su club no tenía competencia en la liga local, y él no estaba inscrito en la Copa de Catar, se quedó quieto, mucho tiempo esperando.

Al Rayyan vuelve a jugar este viernes. Justo el día de Navidad. Visita al Catar SC (10:15 a. m.) Y James espera que ese sea su regalo, o que él sea el regalo: mostrar algo de su repertorio. Es que la estrella de James David necesita alumbrar, para terminar el año jugando (le quedará un partido el 29 de diciembre contra Al Shamal). Aunque el año, su año, ya es historia. Ya lo hecho, hecho está. El espejo no engaña. Él no se engaña.

De Inglaterra a Catar

James Rodríguez en el Al Rayyan Foto: Tomado del Twitter de @AlRayyanSC

Fue un 2021 sin jugar, otra vez, la Champions League, y sin jugar la Copa América de Brasil, y eso pesa mucho para un jugador de su categoría, un jugador que sigue en la élite aunque su actualidad diga lo contrario. Este año James quedó aislado de la máxima competitividad internacional, viendo los mejores partidos, incluso muchos de su propia selección, por la TV o, si acaso, simulándolos en Play Station.



Arrancó el año en el Everton, donde jugó 13 partidos de la Liga Premier en este 2021 e hizo 3 goles. Todo marchaba más o menos bien, porque jugaba, era titular, se destacaba en una liga de primer nivel, la prensa hablaba bien de él, a veces mal, pero hablaba. Todo empezó a cambiar para mal. Las lesiones, otra vez, lo fueron mermando. Sus sóleos que no deben doler como sóleos, sino como un terrible y crónico dolor de muela, lo volvieron a aquejar, y por eso terminó la temporada inglesa sin jugar, con una larga para, con vacaciones prematuras, con la urgencia de descansar para volver bien.

Para colmo, su padre futbolístico, Carlo Ancelotti, se marchó a dirigir al Real Madrid a mitad de año, entonces James regresó de sus vacaciones huérfano en el club. Y todo aún podía ser peor. El huérfano encontró un padrastro enemigo, un antipadrastro: Rafa Benítez, que llegó al Everton como una pesadilla que regresa, porque juntos fueron agua y aceite en el Madrid. James no tenía de otra, se tenía que ir porque sabía que con Benítez no iba a jugar.



Fue centro de atención en el mercado de pases, sonó para el Milan italiano, para el Porto, donde ya había estado, para el Sevilla español... Pero el periodo de transferencias europeo se cerró y James no pudo salir, ni siquiera a Turquía, desde donde pujaron por él en el club Istanbul Basaksehir. Su alto salario, se dijo, fue el gran inconveniente. Fue cuando apareció la opción en Catar, y fue, tal cual, la última opción. La única vía de escape. Y James se lanzó allí.



Su paso por Inglaterra fue raro. Arrancó bien y se fue diluyendo. Su juego, a veces elogiado, también acaparó críticas. Cuando ya estaba en Catar, la prensa inglesa le seguía recordando que su paso por allí (23 partidos de Liga Premier y 6 goles) no fue satisfactorio. No como lo esperaban. Al menos así lo publicó el 'Daily Mail', que en noviembre dijo: “La mayor generosidad fue el salario de James Rodríguez el verano pasado, que fue de más de 12 millones de libras al año. Rara vez daba la impresión de estar comprometido”. El mismo medio fue más agresivo cuando se confirmó la partida de James. “La estrella colombiana llegó al Everton como una figura con muchos seguidores, pero se va como un fracaso de renombre marcado por las lesiones”, dijeron.



Catar fue como un salvavidas, una luz en el túnel para que James no se quedara manicruzado en el banquillo del Everton. Sin embargo, jugar en Catar significa estar lejos de la máxima competitividad. Lejos es lejos. Allá fue presentado como estrella y de momento los aficionados esperan por ese esplendor que les prometieron. El día que debutó llevaba 5 meses sin jugar un partido oficial. Disputó la final de la Copa del Emir y la perdió. Su balance en Catar es crudo: un gol y una expulsión.

Destierro y regreso

Colombia Paraguay. Segundo tiempo. Cero a cero en estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

James está lejos de ser James. Es un James que va despacito, que cojea, que promete. James puede recuperar su nivel, aún puede, y volver a ser lo que era, lo que fue. La Selección Colombia así lo necesita para buscar la clasificación al Mundial de Catar. Porque sea lo que sea, sigue siendo el jugador diferente. Pero de momento, en el espejo de James solo se ve una camiseta amarilla arrugada. Porque su año con la Selección no fue bueno. Fue convocado y luego desconvocado de la Copa América, y eso en medio de una enorme polémica, porque él decía que podía y el DT Reinaldo Rueda dijo que aún no.



Su ausencia estuvo rodeada de comentarios propios y agresivos hacia el DT, de una aparente rabia interna que no podía controlar. Y no fue a la Copa América, y se dijo que James aún cargaba el peso de toda la controversia que se generó cuando Colombia perdió con Ecuador 6-1, cuando él fue señalado de rivalizar con sus compañeros o sus compañeros con él, en algo desmentido mil veces aunque las desmentidas también deberían tener sus pruebas.



El caso es que James quedó afuera de la Selección en el inicio de la nueva era Rueda. No estuvo en los dos partidos de la eliminatoria contra Perú y Argentina, pues andaba lesionado. No jugó la Copa en Brasil, pues no lo llevaron, no jugó luego los otros partidos rumbo a Catar, pues no estaba en ritmo y su presente y futuro eran inciertos. Rueda no lo descartaba, y James empezó a cambiar su discurso. Aseguró que no tenía conflicto con el DT. Regresó a la Selección un año después, en los empates contra Brasil y Paraguay, aunque Rueda admitió que James no estaba en el mejor nivel y por eso casi lo descarta una vez más.

James, en la red

James en su última transmisión. Foto: Tomada de Twitch

Y, mientras tanto, mientras el año de James avanzaba, él dedicó especial atención a su desempeño virtual. La prensa optó por sacar estadísticas de sus apariciones en Twitch como si se tratara de un análisis de su temporada: que habló tantos minutos como si fueran minutos de juego, que se rio como si hiciera un gol, que se peleó con algún seguidor como si tuviera al árbitro en frente. James hizo de la red, a parte de un negocio particular, su canal oficial para expresarse, para dar sus noticias oficiales, para defenderse.



La frecuencia de sus apariciones despertó nuevas críticas en su entorno: que es su tiempo libre, decían sus defensores; que es demasiado tiempo libre, respondían sus críticos. Pero desde que llegó a Catar dejó de aparecer en las redes sociales. Y eso ya extrañaba. En diciembre se supo todo: no tenía buen internet, dijo.



Y por eso, si James se mira hoy en el reflejo de su último año, quizá no se reconoce, quizá no se siente James, quizá solo ve que fue un año más viejo, aunque apenas son 30, un año borroso, de cambios drásticos –de look y de equipo–, pero en el fondo sabe que sigue siendo él, él y su fútbol, él y su talento, él y su deseo de seguir vigente, él, seguramente, con nuevos objetivos. Porque, a pesar de todo, James todavía sigue siendo James, no importa lo que digan los espejos.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

