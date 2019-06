Así se ha devaluado el pase de James en los últimos meses

La salida de James Rodríguez y su futuro incierto, sumado a la inactividad que tuvo durante el último mes en el Bayern Múnich.

James fue comprado después del Mundial de Brasil-2014 por 75 millones de euros, monto que le pagó Real Madrid al Mónaco por el goleador de la Copa Mundial y uno de los futbolistas con mayor proyección.



Luego de tres temporadas y una irregularidad marcada, Real Madrid decidió prestar al volante colombiano al Bayern Múnich por 13 millones de euros y una opción de compra al final del segundo año por 42 millones de euros.

James ganó todo, salvo la Champions League, con el equipo alemán, pero vivió momentos de suplencia y lesiones que no lo terminaron constituyendo como un jugador fijo en el once titular.



Eso le trajo consecuencias al volante colombiano. En junio del año pasado el pase de James era de 80 millones de euros, pero debido a la falta de minutos y las lesiones fueron bajando su costo. A final del año pasado cerró su valorización en 65 millones de euros y hoy su valor en el mercado es de 50 millones de euros.



Recientemente, Bayern Múnich anunció que no usaría lo opción de compra por James Rodríguez y el futuro del volante colombiano está en veremos. Se habla del Nápoles, Juventus, PSG, Atlético de Madrid y el fútbol inglés como sus posibles destinos.



