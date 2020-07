¿Una opción que renace para el futuro de James Rodríguez?

Aunque en documentos James Rodríguez sigue siendo jugador del Real Madrid, ya en su cabeza el futuro parece distinto. Agobiado por no tener minutos en el club blanco, James pidió no ser convocado al partido del domingo, contra Athlétic de Bilbao.

A los 29 años, a James le queda un año de contrato con el Madrid y el club planea recuperar en algo la inversión que hizo en 2014, cuando pagó 78 millones de dólares por el goleador del Mundial de Brasil.



(Lea también: La cabeza de Ramón Jesurún estaría en riesgo; ¿qué sigue?)



La labor de su empresario, Jorge Mendes, ha sido ponerlo a sonar en varios clubes y en varios países: se habla de posibilidades en el Manchester United, en el Arsenal, en el Wolverhampton, en el Everton, en el Milan…



Sin embargo, el deseo del jugador sigue siendo quedarse en Madrid. Y allí, la opción de cambiar de acera y pasar al Atlético es la que más le llama la atención.



Según la radio española Cadena Ser, el club colchonero aún no cierra la puerta. “Al Atlético no le importaría nada esperar por James, de hecho Simeone sigue buscando un jugador que cumpla ese perfil, cosa complicada porque antes de fichar debe vender", dice la versión.



(Le puede interesar: Así quedó la casa de Ribery tras un asalto)



Ya hace un año, la opción de pasar al Atlético existió y James quedó frustrado cuando el traspaso no pudo cerrarse. Y por eso, según la misma versión, el ’10’ de la Selección no se quiere quedar con una sola opción y busca una salida.



"James aún quiere jugar en el Wanda y el Atlético estaría dispuesto a esperar todo el verano como el año pasado, pero el colombiano prefiere no hacerse falsas ilusiones y ha dado la orden de que le consigan cuanto antes otro club”, agregó la versión de Ser.



DEPORTES

Más noticias