La Selección Colombia sufrió una dura derrota en su partido contra Perú, este viernes en Barranquilla. Un resultado que aleja al equipo de sus opciones de ir al Mundial de Catar.



(Le puede interesar: Colombia se aleja de Catar: ¡alarmante derrota contra Perú!)

Para colmo, el equipo se fue chiflado del estadio Metropolitano, lo que generó la furiosa reacción de James Rodríguez.



(Video: Así, con chiflidos, despidió el público a los jugadores)



El volante no se aguantó los chiflidos que caían desde las tribunas, y de camino a los camerinos les respondió a los aficionados, con gestos, indicándoles, con evidente malestar, que no los chiflaran, como se vio la transmisión de TV del Canal Caracol.



(Lea además: La Selección Colombia ya no depende de sí misma: las cuentas)



Los hinchas no aguantaron la derrota del equipo de local y por eso tuvieron una dura reacción hacia los jugadores.

qué descaro que le chiflen y le lancen cosas al equipo que no alentaron en todo el partido y a james que dio todo en la cancha pic.twitter.com/BB5xQeiMow — 🇨🇴A is seeing Lou & H♡ (@stilloutzide) January 28, 2022

DEPORTES