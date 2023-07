James Rodríguez ya está en Brasil. Este domingo en la noche el volante colombiano llegó a Sao Paulo para unirse a su nuevo club.



El Sao Paulo anunció este sábado la contratación del centrocampista colombiano, que estaba sin vínculos desde su salida del Olympiacos y con el que firmó un contrato que lo vincula hasta junio de 2025.

Llegó James

Sao Paulo compartió video este domingo de la llegada de James. Primero, bajando de un jet, vistiendo jean y camiseta.



Luego, ya con la indumentaria de Sao Paulo apareció muy sonriente mientras recibía la ovación de los fanáticos.

Ahora James, uno de los capitanes de la selección tricolor, llegará a un equipo con problemas financieros, pero que anda por buen camino bajo las órdenes del entrenador brasileño Dorival Júnior.

Lo que está generando James Rodriguez en el país del fútbol es una LOCURA. Así recibieron al 10. Y mira que esa ciudad y ese club ha tenido ha visto a grandes figuras y leyendas, ah… pic.twitter.com/OWsGX9CFhE" — Andrés Lacouture (@AndresLacouture) July 31, 2023

Aunque no gana un gran título desde que alzó la Copa Sudamericana-2012 y no cuenta con grandes estrellas, el tricolor paulista es sexto del Brasileirao, a quince puntos del líder Botafogo. Sao Paulo además disputará en agosto los octavos de final de la Sudamericana ante San Lorenzo de Argentina y la semifinal de vuelta de la Copa do Brasil contra Corinthians (perdió 2-1 en la ida).



DEPORTES Y AFP

