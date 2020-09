Shannon de Lima revela cómo es su relación con Daniela Ospina

La modelo venezolana Shannon De Lima dio detalles sobre cómo es su relación con James Rodríguez, pero además respondió preguntas sobre la deportista y empresaria Daniela Ospina, expareja del futbolista.



A través de la función ‘Hazme una pregunta’ en Instagram, la modelo generó revuelo con su respuesta sobre su relación con Daniela.



“No tengo relación con ella, es que mi relación es con James. Pero ella me cae súper bien”, respondió.



Además, se refirió a Salomé, la hija de James. "La amo demasiado”, escribió.



También habló de su relación con el futbolista. “Dos años juntos. Creo que le caigo bien”, escribió. Afirmó que no le molesta tener una relación a distancia con el jugador del Everton.



Por otra parte, se refirió a cómo maneja su vida personal. “Como a mí no me importa la vida privada de los demás, no sé por qué importaría la vida privada mía. Todavía sigo buscando la respuesta... es mía, está en paz y muy feliz. Gracias a todos por preocuparse siempre igual”.



