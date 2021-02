James, con música: así cantó el Bambino Pons el gol del colombiano

Juan Manuel Pons, más conocido como el Bambino Pons, es un narrador argentino de larga trayectoria en su país, pero que se hizo conocido en todo el continente gracias a sus narraciones en la Premier League.

Pons se hizo famoso porque, en su relato de gol, solía incluir canciones, en muchos casos de rock, para homenajear al autor del tanto. Durante el paso de Juan Pablo Ángel por el Aston Villa, muchas veces el Bambino le cantó "¡Angelí, Angelí, Angeliiii... to!, con la música de 'Ob-La-Di, Ob-La-Da', canción de The Beatles.



Tras muchos años en Fox Sports, la compra tanto de este canal como de ESPN por parte de Disney hizo que Pons pasara a esta última señal. Y este sábado tuvo a su cargo el relato del gol de James Rodríguez al Manchester United.



James marcó en el minuto 52 el tanto del empate parcial del Everton y el Bambino utilizó para su narración la música de 'Hungry like the wolf', una canción de Duran Duran, lanzada en 1982.

Ya Pons había utilizado esa música para otros goles y otros jugadores, entre ellos Dele Alli, del Tottenham. Pero ahora el tema toma relevancia porque nunca le había cantado un gol a James en la Premier League.



El colombiano llegó a cinco goles en el campeonato inglés.



