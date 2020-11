Ancelotti dio detalles y reveló el estado de ánimo de James y Mina

En Colombia estaban esperando la pregunta. Los medios de comunicación fueron de frente. En la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, técnico del Everton, antes del juego contra Fulham, la consulta fue por James Rodríguez y la polémica que está viviendo por las goleadas recibidas con la Selección Colombia.



Le puede interesar: (Se agita el sonajero: los técnicos que suenan para remplazar a Queiroz).

Exactamente, Ancelotti fue preguntado el comunicado que emitió James en el que niega los problemas dentro del camerino de la Selección Colombia y cómo lo vio de ánimo. El técnico fue directo.



"No le hablé de esto porque creo que no es nuestro problema. Sólo le doy la bienvenida. Entrenó como Mina. Por supuesto que estaban decepcionados, pero ahora tienen que estar enfocados en nuestros juegos", aseguró el italiano.



También lea: (Salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia, cuestión de horas).



Además, aseguró que James, Yerry Mina y la legión suramericana del Everton, que estaba con sus selecciones, regresó este jueves y no tienen ningún problema físico más allá del cansancio, que no será problema para el partido del domingo.



"Los jugadores de Suramérica regresaron ayer (jueves), estaban bien. Se entrenaron hoy (viernes) y parece que no tienen problemas. Están en forma, pero un poco cansados de los viajes. Tenemos tiempo para recuperarnos antes del domingo", añadió.



Por otro lado, Ancelotti fue consultado sobre la posición de James en el Everton por algunos movimientos tácticos que han realizado.



"Su posición (la de James) es la del número '10'. No importa si está a la derecha, porque su posición está al frente del ataque. No importa si está en el centro del terreno de juego o un poco a la derecha, él es un '10'", dijo.



Le recomendamos: (Otro fracaso de Millonarios: eliminado de la Copa Colombia).



Finalmente, sobre una posible llegada de Isco, excompañero de James en el Real Madrid comentó: "Isco es un rumor de la prensa y los medios de comunicación, no es un rumor que salió de nuestro lado. No estamos hablando del mercado en este período, estamos hablando del problema que tuvimos y estamos trabajando para resolver este problema".



DEPORTES

Más de Deportes

FCF rompe silencio y se pronuncia sobre la situación de la Selección.



¡Lamentable! Natalia Gaitán sufrió una grave lesión.