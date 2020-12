Ancelotti confirma la situación de James para enfrentar al M. United

James Rodríguez sigue sin poder reaparecer con el Everton, debido a su lesión de pantorrilla. Este martes el DT Carlo Ancelotti confirmó que el jugador colombiano no está disponible para el partido de este miércoles contra Manchester United en la Copa de la Liga.

"James no está disponible", dijo el entrenador en la rueda de prensa previa al partido.



El jugador se perdió los últimos tres partidos del Everton debido a su molestia física y acumulará su cuarto partido sin poder actuar. Curiosamente, el equipo ha ganado los últimos tres partidos.



"James está trabajando individualmente, pero tiene que trabajar con el equipo antes de poder regresar", dijo el entrenador al ser indagado por los periodistas sobre la situación del colombiano.

El próximo partido del Everton será el sábado contra el Sheffield en la Liga Premier.



"“No nos preocupa. Estamos tristes porque James es un jugador importante para nosotros, pero si no puede jugar, no está listo, no podemos presionarlo para que regrese. Tenemos que esperar. Puede estar disponible para el próximo juego o el juego posterior", agregó el entrenador.



🗣 Carlo Ancelotti confirms James Rodriguez will miss tomorrow’s Carabao Cup Quarter Final against Manchester United. #EFC pic.twitter.com/k8PkBuou0t — TheMightyBlues (@MightyBluesYT) December 22, 2020





