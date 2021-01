James recupera el brillo y acapara otra vez el impacto mediático

James recupera su estrellato, su importancia. Recupera que hablen de él, que hablen bien. Recupera ser protagonista en la cancha, hacer asistencias geniales, pases geniales, goles geniales; recupera celebrar y sonreír. Este miércoles hizo un golazo, y de pierna derecha, como para firmar que nada lo detiene, que está en un momento de pleno ascenso de su rendimiento, aunque su equipo no pudo ganar.

La pelota le llegó de rebote a James, con el arco de frente; vio algunos obstáculos, así que hizo una artimaña, amagó que pateaba con la zurda, como siempre, y de repente, y solo él sabe en qué momento lo decidió, cambió de pierna, como para demostrar que nada en él es predecible: pateó con la derecha, con la que casi nunca patea, y tuvo la precisión de su zurda, y la pelota fue bien al palo, bien al rincón para evitar sorpresas, y ese fue el 1-0 del Everton, ayer contra el Leicester en la Liga Premier, un resultado que no pudo defender, en un juego discreto del equipo de Carlo Ancelotti.



Pero James anotó y eso aumenta su motivación. Llevaba un ayuno prolongado. El fin de semana se fajó dos asistencias, una de ellas a su compañero Yerry Mina, en la victoria contra el Sheffield que despertó muchos elogios por su juego elegante y preponderante, muy activo. Pero no anotaba gol desde hace tres meses y medio, y eso, en él, debe ser un lastre que no le gusta arrastrar.



Desde aquellas dos anotaciones que hizo contra el Brighton, el 3 de octubre del año pasado, no festejaba. Tuvo que pasar una lesión del sóleo, ese bendito sóleo, que lo sacó de ritmo, y unos cuantos partidos desde su regreso para estar de nuevo en buen nivel. Hoy no se le puede reprochar nada, que es que no baja o que no marca, porque hasta eso lo está intentado; y además, Carlo Ancelotti ya ha dicho una y otra vez para qué es que lo tiene, para qué lo trajo, para que haga lo que ha hecho en los dos últimos partidos.



La prensa inglesa no para de hablar de él, de lo que hace en la cancha, de esa exquisitez con la que deslumbró a los ingleses recién llegó. Bueno, pues va por esa vía otra vez. Ayer recibió muy buenos comentarios y calificaciones. “Un momento de pura brillantez, puso al Everton al frente con un remate sublime con el pie derecho. Su calidad es exactamente lo que se necesitaba y estaba claro que estaba muy por encima de sus compañeros de equipo en ese sentido”, escribió el medio Liverpool Echo, que lo calificó con 8 puntos. Y el portal de datos 365 Score lo calificó con 8,9. Ancelotti, por su parte, dijo: “¡Wow! Increíble. No estamos acostumbrados, ni yo, a verlo anotar con el pie derecho”. Además, destacó el tanto como un gol “fantástico”.

La mira en la Selección

James festeja su anotación. Foto: AFP

El nivel de James es una satisfacción para el técnico Ancelotti, entre otras cosas criticado por el planteamiento del equipo, pero claro, también de Reinaldo Rueda, el nuevo DT de la Selección Colombia, que lo necesita en estado puro para la eliminatoria.



Rueda ya anticipó que lo importante en el juego de James es cómo lo rodeará. Y esta semana le consultaron al técnico Juan Carlos Osorio que dónde lo veía mejor para la Selección. Dijo que primero hay que llamarlo y preguntarle. Y segundo, que Rueda debe definir su sistema de juego en torno a James. “No dónde quiere jugar, sino dónde influirá más y a partir de ahí moldear el equipo; creemos todos que es el jugador con más potencial y más influyente en el juego”, dijo Osorio.



De James no solo se habló por su partido y su golazo. Además, se tocaron nuevos detalles sobre el contrato que tiene con el Everton. Ya se sabía que llegó gratis desde el Real Madrid, o eso confirmaron desde las directivas del club inglés. Pero se reveló un dato hasta ahora desconocido, y es que James tendría una cláusula para ampliar su contrato, que es de dos años, a tres, dependiendo de que cumpla una cantidad determinada de partidos, según informó el medio Liverpool Echo, de Inglaterra.

