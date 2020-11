Análisis: Everton está en caída libre y necesitan que vuelva James

Cuando hace tres fechas era el equipo de moda, hoy en día se habla de una caída libre en la Liga Premier. Everton, que no contó con el volante colombiano James Rodríguez, su estrella, su guía, su eje, volvió a perder este domingo, esta vez 2-1 con Newcastle, ya no es líder y suma tan solo un punto de los últimos nueves que ha disputado.

Este domingo, Everton sufrió mucho y más por las ausencias. James se había convertido en el jugador distinto, en aquel futbolista que hacía jugar y brillar a todos. No por nada según la CIES, el creativo de la Selección Colombia es el mejor jugador de la Premier League en lo que va de la temporada, con un puntaje, hasta la semana pasada, de 89,7 por encima de Mohamed Salah, segundo con 88.0 y Raphinha Dias, del Leeds, con 85.0. Además, en lo que va de la temporada, había creado 17 opciones claras de gol, siendo de ellas tres asistencias.



Le puede interesar: (Juan Carlos Osorio no es más el técnico de Nacional).



Pero contra Newcastle no solo le faltó su crac, también jugadores vitales en la campaña que se llevaba aplausos al inicio de la campaña. El capitán Seamus Coleman, también lesionado, no estuvo, su aporte por la banda derecha en la ofensiva y liderazgo en la defensiva se notan. Tampoco estuvieron Digne ni Richarlison, ambos por suspensión, y el vacío por la zona izquierda se resiente. Son jugadores que tienen mucho desborde e inventiva. Estos tres tienen algo en común: se entienden a la perfección con James y allí está la razón de este retroceso.



Después de cuatro triunfos consecutivos contra Tottenham, West Bromwich, Crystal Palace, Brighton, llegaron los tres partidos negativos. Empató 2-2 con Liverpool, perdió 2-0 con Southampton y ahora 2-1 con Newcastle. De los 15 goles que ha anotado el Everton, estos cuatro jugadores han dado ocho asistencias y anotado cuatro goles.



También lea: (Nairo reconoció en qué se enfocará para ganar el Tour de Francia 2021).



“No es un buen momento para nosotros, tenemos que reaccionar. Después de un buen comienzo, es un momento en el que hemos sufrido un poco, tenemos muchos jugadores por fuera. Espero recuperar jugadores esta semana y tener una buena actuación contra el Manchester United”, aseguró Carlo Ancelotti, DT del Everton.



Para Ancelotti es clave poder contar con James y Coleman en el encuentro del sábado, contra el United, un equipo que viene de capa caída en la Premier, pero que es uno de sus más grandes escuadras.



“Tenemos que recuperar algunos jugadores que están lesionados en este momento. Tenemos de regreso a Digne, tal vez a Coleman, tal vez a James. Pero tenemos que estar concentrados porque el Manchester United es un gran equipo”, añadió.



DEPORTES

Más de Deportes

Estos son los encargados de dirigir a Nacional en la Copa Suramericana.



Vladimir Marín sufre terrible accidente: pide ayuda para cirugía.



Análisis: las razones de la salida de Osorio de Nacional.