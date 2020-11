Análisis: las causas de la caída del Everton en la Premier League

La buena noticia para la Selección Colombia, tras la derrota del Everton este sábado en la Premier League, es que tanto James Rodríguez como Yerry Mina llegarán sanos y en condiciones de jugar los dos próximos partidos de la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022. Sin embargo, a horas de que se conozca la convocatoria, uno de los barcos que llevaba la ilusión de ver en buen nivel a los jugadores colombianos lleva tres fechas haciendo agua.

La de este sábado (1-3 contra Manchester United, de local) es la tercera derrota en línea del equipo que dirige Carlo Ancelotti, quien comienza a mostrar signos de flaqueza en un equipo que ilusionó en las primeras jornadas, que llegó a ser líder y que ahora comienza a tomar rumbo hacia la mitad de la tabla de la Liga Premier.



Ancelotti llevaba 14 años sin perder tres partidos seguidos como entrenador. “Es una época diferente, pero sé manejar las dificultades. Todos los años hay dificultades para gestionar y esta es una más”, dijo el italiano en la conferencia de prensa posterior al partido.



¿Por qué se está cayendo el Everton, después de un comienzo esperanzador? El primer factor que ha afectado al equipo es el hecho de no tener una nómina amplia, que se ve seriamente diezmada cuando hay lesiones o suspensiones.

James Rodríguez le reclama al juez. Foto: EFE

Solo tres jugadores han estado en los ocho partidos de la temporada como titulares: Michael Keane, Dominic Calvert-Lewin y Abdoulaye Doucure. Gylfi Sigurdsson participó también en los ocho encuentros, pero en cuatro llegó desde el banco. Todo el resto del equipo ha tenido que moverlo, incluyendo a James, que no actuó en el partido pasado, contra Newcastle, por molestias físicas.



“Comenzamos la temporada muy bien, espero que después del parón internacional estemos de nuevo en una forma diferente. Que los jugadores vuelvan sin lesiones”, aseguró Ancelotti.

Everton ha tenido problemas defensivos toda la temporada. Solamente en un juego sacó el arco en cero, y fue en la primera fecha, contra Tottenham. Pero el lío se ha hecho peor en las últimas cinco fechas, en las que ha recibido 11 anotaciones: dos del Brighton, dos del Liverpool (más uno que inexplicablemente anuló el VAR), dos del Southampton, dos del Newcastle y ahora, tres del Manchester United.



Los dos primeros goles de este sábado tienen, además, factores en común: mucha libertad para que el rival llegue por la banda derecha de la defensa y mucha debilidad de los defensas centrales, que no han tenido el tino para rechazar y evitar problemas.



Este sábado en el 0-1, Bruno Fernandes cabeceó absolutamente libre, y en el 0-2, el centro del portugués también cayó a un espacio vacío, en el que Marcus Rashford no alcanzó a conectar, pero sí distrajo a todo el mundo y la pelota terminó metiéndose. Ya en el tercero, marcado por el uruguayo Édinson Cavani, el equipo estaba jugado al ataque buscando el empate, sin éxito, y dejó espacios.



El problema es más de funcionamiento que de hombres. De hecho, Ancelotti dejó en el banco por primera vez en lo que va de la Liga Premier a Yerry Mina, para permitir el regreso de uno de los hombres importantes del club en la temporada pasada, Mason Holgate, pero el remedio no hizo efecto. A eso se suma la pasividad de los volantes de marca, que acentuó una de las críticas que se le han hecho a James, y es la colaboración para tapar la salida de los rivales.



“Creo que (Holgate) no jugó bien, es cierto, pero que defensivamente no jugamos bien no es solo un problema de los defensores. Cuando no defiendes bien, tienes que estar concentrado en todo el equipo, no solo en un jugador”, dijo el DT.



“Dijimos antes del partido que teníamos que defender mejor, pero no lo hicimos lo suficientemente bien. Recibimos goles con demasiada facilidad. Fuimos lentos en defensa, les dimos oportunidades y tenemos que mejorar”, añadió.

¿Y James?

Pero si el Everton ha tenido problemas para defender, tampoco es que la haya pasado muy bien atacando en las últimas jornadas. Este sábado solamente hizo un remate al arco en 90 minutos, aparte del gol de Bernard. Contra Southampton, el sorprendente líder del torneo, solo llegó dos veces y perdió 2-0. Y contra Newcastle, en la fecha pasada, aunque hizo 15 remates, cuatro de ellos a la portería, no se le vio cómodo atacando.

James Rodríguez disputa un balón. Foto: AFP

James volvió y no se vio cómodo. Arrancó en la misma posición en la que ha venido jugando en el Everton, tirado a la derecha, buscando un cambio de frente o una diagonal.

Pero a él no lo buscaron mucho en el primer tiempo y además estuvo impreciso.



Ya en el segundo tiempo lo movieron un poco más al centro y participó algo más en el juego, pero al final el DT decidió sustituirlo. La ausencia del brasileño Richarlison, quien lleva tres partidos afuera, ha coincidido con el mal momento del ataque del Everton, que ya salió de la zona de clasificación a la Liga de Campeones y tendrá que replantear muchas cosas.



