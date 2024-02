James Rodríguez, entre su conflictiva salida de Sao Paulo y su presente de sombras

Son días grises para James Rodríguez. Su salida del São Paulo no se ha concretado y ya no parece tan amistosa como quería; el jugador sigue entrenando, pero con la mente fuera de allí. Su 2024 lo vive sin competencia y con un futuro incierto, como ya le ha pasado. En poco más de un mes vuelve a jugar la Selección Colombia en la fecha Fifa y James será el gran interrogante.



(Le puede interesar: Amigo de James habla de frente sobre su caso en Sao Paulo: 'Tiene que ser realista')

James llegó hace seis meses a São Paulo, apenas jugó 14 partidos e hizo un gol, terminó el 2023 y comenzó del 2024 con problemas en las pantorrillas, pero más allá de eso, su deseo era cambiar, otra vez, de rumbo, ratificando una inestabilidad que se ha hecho constante en su carrera: llega a un club, juega, deja de jugar, a veces se lesiona, luego se incomoda y después decide partir.

James Rodríguez, jugador del Sao Paulo. Foto: Oficina de prensa del Sao Paulo FC.

Y se quiere ir, pero todo indica que la marcha no está tan clara. La rescisión de contrato aún no se ha confirmado y versiones extraoficiales indican que hay deudas de por medio, dineros que entorpecen la salida. Desde Brasil se dice que a James le deberían una suma de 2 millones de euros, por concepto de salarios y derechos de imagen, algo que en su momento fue negado desde el club, lo que no habría caído bien en el entorno del futbolista.



En medio de rumores de conflicto y hasta de posibles demandas, James sigue con su día a día, aparentando que todo marcha normal. Se entrena y está muy activo en redes sociales, publica más fotos entrenando y con compañeros de cuando sí jugaba. “Adversidad crea oportunidades”, escribió ayer. Adversidad es lo que vive. En Brasil le dan con todo por su decisión de marcharse, luego de que el propio técnico Thiago Carpini revelara que el jugador se quería ir. Esta semana, el exfutbolista Jose Ferreira Neto lo destrozó: “El mayor error en la historia de São Paulo en términos de contratación fue ese jugadorcito mediocre que hizo un gran Mundial (Brasil 2014) y que todo el mundo lo trata como un crac. No limpia mis botas...”, dijo Neto.

James Rodríguez Foto: Twitter: @OGabrielSa

Los hinchas de São Paulo están decepcionados: recibieron a una estrella y despiden a una sombra. Así que James pasa sus días estando donde no quiere y donde ya no lo quieren. Su amigo y compañero de equipo, Rafinha, quien fue clave para que llegará a São Paulo, dijo del colombiano: “Tiene que ser realista. El fútbol que James juega hoy no es el mismo al de hace 10 años. Es un grande, en su posición es dominante, uno de los mejores que hay. Pero para que funcione tiene que ser como lo hacen en Selección Colombia para él”. Rafinha resaltó que James es un profesional, que se entrena bien, que no hace mala cara...



El periodista brasileño Andre Hernán dio pistas: “La rescisión está en marcha, sus representantes buscan nuevo club y él entrena físicamente en el club porque teóricamente todavía tiene contrato y la documentación aún no está firmada”, dijo. Por su parte, el periodista Gabriel Sá dijo que las partes trabajan en la rescisión y que ya está decidido que se irá.

James Rodríguez, con el Sao Paulo. Foto: AFP



Las puertas se van cerrando. Turquía, para donde sonó, ya cerró su mercado. Tiene la opción de la MLS, donde le interesaría al Real Salt Lake y al Columbus Crew, pero son solo rumores. Y el tiempo corre.



James sigue siendo un gran futbolista, su talento no se puede reducir a sus conflictos, su zurda sigue siendo envidiable. Si consigue equipo rápido y empieza a jugar, seguirá siendo importante para la Selección, pero –James siempre tiene un pero–, su inestabilidad sigue siendo su pesada cruz sobre la espalda.





PABLO ROMERO

DEPORTES

