Con 128 días sin disputar un partido oficial, el futuro de James Rodríguez sigue siendo incierto. Su club, el Al-Rayyan, cada vez da menos noticias sobre él y, de hecho, ya debutó ayer en la Liga de las Estrellas en Catar, sin que el colombiano apareciera siquiera en el banco de suplentes.

Al-Rayyan perdió el miércoles 0-1 con el Al-Shamal y prolongó así un mal momento que lo tuvo peleando por no descender en la temporada pasada, cuando el equipo se había armado para pelear título, con James como estandarte de esa nómina, que quedó de octava entre 12 equipos.

El desmentido

La ausencia de James en la convocatoria y en las últimas publicaciones del Al-Rayyan sembraron la duda sobre su continuidad en ese club. Incluso, desde Catar lanzaron una versión de que el colombiano se había lesionado de nuevo.



“James Rodríguez se lesionó un músculo. Puede estar ausente por más de dos meses. Que Dios ayude a los aficionados de Al Rayyan”, publicó en su cuenta de Twitter Hassan Al-Otaibi, exjugador del club y de la selección catarí, y hoy comentarista de la selección de su país.



El propio jugador, que tampoco había aparecido en los últimos días en las redes sociales, salvo para felicitar a la Selección Colombia por el subtítulo de la Copa América Femenina, salió al quite de la versión que surgió desde Catar.

“¡Cuidado! Hay información falsa y versiones de prensa imprecisas que hablan sobre mí y una supuesta lesión a largo tiempo. Nada de esto es cierto, nos vemos pronto en las canchas”, escribió James.



Sin embargo, el colombiano no dio ninguna razón para explicar por qué no fue convocado para el partido del Al-Rayyan este miércoles ni tampoco si seguirá en el club o cambiará de aires.



Con apenas destellos del talento que lo llevó a clubes como el Real Madrid, Bayern de Múnich, Mónaco, Porto y Everton, y que lo llevó a ser el goleador del Mundial de Brasil 2014 y el segundo máximo artillero de la Selección en toda la historia, el colombiano se vio muy afectado por las lesiones en la temporada pasada: apenas pudo jugar 15 partidos, en los que aportó cinco goles y siete asistencias.

James Rodríguez. Foto: Tomada de Twitter: @AlRayyanScEng



James, de 31 años, no juega un partido oficial desde el 29 de marzo, cuando marcó el gol del triunfo de Colombia contra Venezuela en la última fecha de la eliminatoria para el Mundial de Catar, al que la Selección no logró clasificar.



¿Dónde va a jugar James? La intención del jugador era regresar a Europa y versiones de prensa hablaron de una posibilidad de volver al Porto, algo que el club descartó de plano.



También se habló de un supuesto interés del West Ham para que volviera a la Premier League y otro de Roma para que jugara en la Serie A, la única de las cinco ligas grandes de Europa en la que no ha actuado. Pero nada en concreto.



Lo más cercano que tuvo James para salir del Al-Rayyan fue la propuesta del Botafogo de Brasil, que incluso, según versiones de prensa, llegó a un acuerdo con el club catarí para el traspaso del jugador. Pero fue el propio colombiano quien desistió de la idea de volver a Suramérica, por ahora.

Los libros de pases en Europa se cierran a finales de este mes, pero las opciones de un cambio de club son cada vez menos para James.



