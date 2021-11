James, el arma que guardaba Rueda: análisis de su regreso a la Selección

Algún día tenía que volver, y llegó la hora. James Rodríguez ahora sí está en los planes de Reinaldo Rueda. Sí, es real. Ahí está su nombre en la lista, en la convocatoria de 28 jugadores para enfrentar a Brasil y Paraguay en la eliminatoria. Aún no es el James completo que se quiere, pero este medio James sí que se lo necesita.



El regreso de James

Después de tantas ausencias, de ver pasar las convocatorias sin su nombre, de no ir a la Copa América contra sus deseos y de entrar en polémica con Rueda. Después del cambio abrupto de la prestigiosa Liga Premier a la modesta Liga de Catar. Después de su actividad constante en redes sociales.Después de superar la lesión de pantorrilla, de volverse a lesionar de la pantorrilla, de demorarse en debutar por ese problemita en su nuevo equipo, el Al Rayyan. Después de jugar y volver a sentir esa dicha de hacer un gol tras más de seis meses. Después de ser expulsado tras una reacción feroz y recibir golpes en la cara y las costillas el fin de semana pasado… después de todo eso James, ese medio James, está de vuelta en la Selección Colombia.

James Rodríguez Foto: Archivo Particular



Apenas está agarrando otra vez eso de la plenitud. Lo que llaman el ritmo. Esa palabra que tanto necesitan los futbolistas, incluso los más talentosos.



James estuvo quieto mucho tiempo y volver no ha sido sencillo. Ahora se adapta a la vehemencia del fútbol catarí, donde ya lo sienten como ajeno, como forastero, y así lo quieren atender.



Hace dos semanas, su DT en el Al Rayyan, el francés Laurent Blanc, admitió que a James le faltaba ritmo, pero que iba bien y que al menos él le iba a dar los minutos que necesita. Lleva cuatro partidos. Nadie contaba con la expulsión y el golpe que recibió el fin de semana.



Ahora ni se sabe cuántos partidos es que va a estar ausente en Catar. Con todo y eso, viajará el fin de semana para unirse a la Selección Colombia, una vez más, como antes. No viste esa camiseta desde hace un año, en aquel partido pesadilla contra Ecuador.

James y el famoso 500 por ciento

James afina puntería. Foto: FCF

James ha abierto una brecha de debate. Medio país del fútbol lo añora y lo extraña. La otra mitad lo critica porque sí y porque no. Una polarización férrea para un futbolista.



Reinaldo Rueda, el mismo que ya supo decirle que no, y el mismo que ya le demostró que no era el jugador imprescindible que todos pensaban, ahora lo suma para su plan contra Brasil y Paraguay. Justo ahora que no está Juan Fernando Quintero, el otro ‘10’, justo ahora que hay tanto en juego, como defender con sables el cuarto puesto que por ahora se tiene para ir al Mundial de manera directa.



Rueda dijo antes de la Copa América que necesitaba a James al 500 por ciento, y esas palabras han sido una especie de condena para el jugador y para el DT, dueño de esa sentencia que le critican cada vez que llama a otros futbolistas que no llegan al 80 por ciento. ¿Por qué fulano sí y James no? ¿Por qué sutano sí y James no? Hoy James no está ni al 500 ni al cien y quizá ni al 80, pero está volviendo. Se lo necesitaba en un club, jugando otra vez y ganando minutos. En eso anda.



Que si va a jugar contra Brasil o contra Paraguay o en los dos partidos, o por minutos, todo eso por ahora es un misterio. Habrá que esperar a que llegue, a que converse con Reinaldo, si es que no lo han hecho ya, a que limen asperezas, si es que no lo han hecho también, y ver cómo es que anda, como llega del golpe en las costillas. Él ya dijo que no era grave y que pronto estaría entrenando. Lo dijo como quien sabía que no se podía perder esta convocatoria. Esta no.



La lista ya está hecha, y la comanda él, James, James Rodríguez, ese medio James que tanto se necesita.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

