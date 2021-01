Año nuevo para James: supera la lesión y se ilusiona para el 2021

James Rodríguez arrancó el 2021 con la noticia positiva de poder volver a jugar, luego de casi un mes por fuera de las canchas por una lesión de pantorrilla que lo venía aquejando, pero su equipo, el Everton, no pudo de local y perdió contra el West Ham, 0-1, en la Liga Premier, cortando así la buena racha que traía de cuatro victorias consecutivas.

James arrancó de suplente este partido, siendo la gran novedad de la plantilla del Everton, ya que no se esperaba que estuviera disponible aún para jugar, tras los problemas físicos que ha tenido y la prolongación de su recuperación. Incluso, el entrenador Carlo Ancelotti había anticipado antes de este juego que seguramente James volvería hasta la próxima semana, en el partido contra Rotherham. Pero su reaparición se adelantó para comienzo de año.



Su oportunidad de volver a pisar la cancha le llegó a James al minuto 19 del segundo tiempo, cuando el técnico Ancelotti lo mandó al campo de juego en reemplazo de Bernard, y con un 0-0 parcial. La idea era que el colombiano abriera espacios y aclarara el camino ofensivo del Everton, pero a James se le notó la falta de ritmo que trae. Estuvo impreciso en algunos pases, perdió balones y no pudo ser la solución. Jugó tirado a la derecha y con recorridos hacia el centro del campo. Su acierto de pases fue del 71 por ciento.



En general, intervino poco en el corto circuito de juego, pero hizo presencia en varias pelotas quietas. Lo positivo para el volante, pese a la derrota inesperada, es que inicia el año con minutos de juego para ponerse a punto cuanto antes y recuperar su forma y su nivel.



"Es importante tener a James de regreso, tuvo un problema y no pudo entrenar bien. Estuvo 30 minutos en cancha, pero tiene que seguir mejorando. Él va a estar en mejores condiciones para el próximo juego", dijo Ancelotti.

27 días sin jugar

James había jugado su último partido el 5 de diciembre, cuando el Everton empató con Burnley de visitante, 1-1. Fue cuando el volante presentó las molestias en el soleo y tuvo que parar y ausentarse por cinco partidos, que coincidieron con una notable mejoría del equipo de Ancelotti, en cuanto a resultados, con cuatro juegos de la Liga Premier ganados consecutivamente, contra Chelsea, Leicester, Arsenal y Sheffield, y solo una derrota sufrida contra Manchester United en la Copa de la Liga. Por eso, Ancelotti no había extrañado la presencia del colombiano, hasta el partido de ayer, cuando careció de ideas para generar peligro en el arco del West Ham.



En principio, Ancelotti manifestó que la lesión se trataba de un problema de pantorrilla y que si James no jugaba, era por precaución, pero la molestia en el soleo se fue prolongando y generaba incertidumbre, pues es una dificultad que ya ha tenido el jugador en el pasado, desde el 2014. La primera vez fue una lesión muscular de grado 1 en el gemelo interno de su pierna derecha. Ese fue el campanazo de alerta. A partir de entonces, ha sido común que el volante colombiano se lesione en esta parte de su cuerpo por lo menos una vez al año. Han sido siete las lesiones de pantorrillas que ha tenido desde el 2014, vistiendo las camisetas del Real Madrid, Bayern Múnich y ahora del Everton.



“No nos preocupa. Estamos tristes porque James es un jugador importante para nosotros, pero si no puede jugar, no está listo, no podemos presionarlo para que regrese”, señaló el DT recientemente, al ser consultado con insistencia por la prensa sobre la evolución del colombiano. También defendió sus funciones, quitándole responsabilidad defensiva, que ha sido una de las críticas que ha recibido.

Una dolorosa derrota

El primer partido de la Premier League en el 2021 terminó con victoria visitante. El conjunto de David Moyes, estancado en el último mes, logró por fin un triunfo para asentarse en el ecuador de la clasificación.



Fue frustrante para el cuadro de Carlo Ancelotti, que podía haber dado un salto en la tabla y situarse en la segunda plaza. No tuvo acierto el Everton, que se topó contra el orden de su rival. El defensor colombiano Yerry Mina fue titular y actuó durante todo el partido.



El West Ham aprovechó la ocasión que dispuso para batir al portero Jordan Pickford. Fue gracias al oportunismo del checo Tomas Soucek, que marcó al aprovechar una jugada enredada en el área local y al capturar un rebote. El gol llegó a cuatro minutos del final, sin margen de reacción para el Everton. La derrota lo dejó en la cuarta plaza, igualado con el Leicester, tercero, y a cuatro puntos del líder, el Liverpool, que el lunes enfrenta al Southampton.



Everton volverá a jugar el próximo sábado, contra el Rotherham, en compromiso de la FA Cup, y luego se medirá con el Wolverhampton, de visitante, en la Liga Premier.



