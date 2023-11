James Rodríguez: Amaranto Perea y la última noticia del volante colombiano

James Rodríguez sigue siendo una incógnita de la Selección Colombia para jugar en los partidos de la eliminatoria al Mundial del 2026 contra Brasil y Paraguay.

Las lesiones musculares han sido el gran dolor de cabeza del volante y, parece, que esta vez su condición no es la mejor para asumir el nuevo reto con Colombia.

(James Rodríguez: Néstor Lorenzo tomó radical decisión sobre su llegada a la Selección)(Tragedia: dos hinchas fueron asesinados antes de un partido en Ecuador, video)

La realidad

James no había tenido problemas desde que llegó a Sao Paulo. El cucuteño se perdió el partido contra RedBull Bragantino, el miércoles pasado, en el campeonato brasileño, aunque la causa de su ausencia fue que sufrió problemas gastrointestinales.



Las alarmas se prendieron a pocas horas de que James se integre a la concentración de la Selección, aunque hay hermetismo porque el cucuteño no jugó el domingo pasado en el partido Santos vs. Sao Paulo.



Néstor Lorenzo, el técnico de la Selección, calmó las aguas y dio parte de tranquilidad.



“Está bien. Creo que va a llegar bien al partido, tuvo un pequeño virus la semana pasada y un pequeño dolor, pero no es grave", dijo el DT.



Y este lunes en la mañana, su asistente, Amaranto Perea, volvió a tocar el tema espinoso y ratificó lo que contó Lorenzo.



“Tenemos todavía dos días para evaluar a James. Considero que puede estar, según pudimos darnos cuenta al hablar con el Sao Paulo y con +él mismo”, sentenció el exdefensa central.



(Selección Colombia: otra baja de última hora y llaman a Juan Camilo Hernández)



Deportes