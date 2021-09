James Rodríguez: ¿Peor que el Everton? Pobre desempeño del Al-Rayyan

Todo indica que el debut de James Rodríguez con el Al-Rayyan, su nuevo equipo en Catar, se hace cada vez más necesario, así su estado de forma no sea el mejor.

Al-Rayyan lo necesita, su campaña en el torneo de Catar no es la mejor. En la tabla de posiciones ocupa la octava casilla con solo tres puntos, en un certamen que reúne a 12 escuadras.



Las tres unidades las ha conseguido gracias a igual número de empates y ha perdido un juego, en las cuatro jornadas del campeonato.



El equipo, dirigido por el francés Laurent Blanc no ha tenido un arranque de torneo bueno. Ha anotado siete goles, pero ha recibido nueve, para una diferencia de menos dos. Es decir, su equilibrio no es el mejor.



En el último partido, el lunes, de local, empató a dos tantos con el Al-Khor. Los goles fueron anotados por Yohan Boli, al minuto 20, y el segundo lo marcó Yacine Brahimi, a los 57.



La estadística no miente y si el cucuteño estaba en el Everton, club que no pelea la parte alta de la tabla, pues se ve que en Catar el cambio no fue bueno.



