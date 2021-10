James Rodríguez, gran figura y gol en el triunfo del Al Rayyan

James Rodríguez fue figura en el partido del Al Rayyan y el Al-Sailiya, por el fútbol de Catar, juego en el que el elenco del colombiano ganó 4-2, con un tanto suyo.



Le puede interesar: (Así fue el primer gol de James Rodríguez con el Al Rayyan)

Sin duda que este compromiso sirvió para que el futbolista cucuteño vaya teniendo más confianza y eso se vio en el campo de juego, pues tuvo varios minutos brillantes.



James fue gran figura en los últimos 15 minutos de la primera parte, cuando el elenco dirigido por Laurent Blanc se sacudió del dominio de su rival.



El colombiano lanzó tres pases de gol, pero sus compañeros, Hatem y Boli, erraron esas ocasiones de irse ganadores.



James recibió muchas faltas. Al minuto 15 del primer tiempo, se resintió de la pierna izquierda, tras una entrada fuerte de un rival.



El primer tiempo fue a favor del Al Rayyan, que llegó más al arco rival, pero no pudo ser contundente.



(Además: James, cerca de volver a la Selección Colombia).

El gol que dio tranquilidad



Y en el segundo tiempo las cosas cambiaron. A los cinco minutos, Al Rayyan encontró, por fin, el tanto, por obra de hatem, quien de cabeza le dio la victoria parcial.



james Rodríguez poco se vio en el complemento. El juego no fue el mejor. Al-Sailiya no se fue encima, a pesar de verse abajo en el marcador.

James mejoró

Pasaron los minutos y James ayudó a que el balón no lo tuvieran sus enemigos, con el fin de que el tiempo pasara.



Sin embargo, en tres minutos el Al Rayyan liquidó el juego. Al 71, Awadn anotó el 2-0 y en el 74 James se hizo presente en el marcador, su primer gol en Catar.



El descuento llegó en un tiro penalti, al minuto 86, por intermedio de Rezaeian, para el 3-1.



Pero Al-Sailiya no se quedó quieto y consiguió el segundo tanto, al minuto 88 por intermedio de El Sebaiea.



(Puede leer: Falcao García, listo para cambiar su historia contra el Barcelona).



Fue un duro golpe, pero Al Rayyan se sacudió y un minuto más tarde llegó el cuarto, Awadn volvió a anotar para el 4-2.



Es un triunfo con sabor a gloria, pues no solo se ganan los tres puntos, sino que James gana confianza, en un buen juego y con gol.



Deportes

Más noticias de Deportes

- Primeros bloqueados de Colombia para la eliminatoria



- 'Maradona se hinchaba hasta que le explotó el corazón': abogado



- Millonarios no quiere dar tregua en la Liga: visita a Envigado