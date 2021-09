Primer lío para el nuevo equipo de James: perdió el clásico en casa

El Al Rayyan se alista para presentar con bombos y platillos a su gran refuerzo, el colombiano James Rodríguez, con el que buscarán romper un sequía de títulos en la liga de Catar. El equipo no consigue esa corona desde 2016.

Sin embargo, el comienzo de la temporada 2021-22 para el equipo que dirige el francés Laurent Blanc no ha sido el mejor. No ha podido ganar en las primeras tres jornadas del campeonato y apenas ha sumado dos puntos.



El panorama se complicó este miércoles, cuando el Al Rayyan perdió como local contra el Al Sadd, el actual campeón del torneo, en el que es considerado uno de los clásicos del fútbol de ese país. El juego terminó 2-4.



Muy temprano, el Al Rayyan ya perdía 0-3, con tantos de Hassan Al Heidos, en el minuto 4; Baghdad Bournedjah, a los 21, y Andre Ayew, a los 24. Hashim Ali descontó para los locales a los 45+2.



En la segunda etapa, Abdulaziz Hatem recortó distancias a los 49, pero luego, Akram Afif aumentó la ventaja del Al Sadd, a los 58.



En el equipo visitante, dirigido por Xavi Hernández, no estuvo uno de sus jugadores más reconocidos, el español Santi Cazorla.



