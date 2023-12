James Rodríguez admite que puede salir de Sao Paulo: 'El fútbol cambia mucho'

El futbolista colombiano James Rodríguez concedió una entrevista al medio brasileño Globo Sporte en la que evitó hablar de próximos pasos que dará en su carrera, aunque dejó abierta la posibilidad de no seguir en el Sao Paulo.

"El fútbol cambia muy rápidamente", fue la frase con la que el volante dejó una ventana abierta, justo ahora que su nombre empieza a sonar para diferentes equipos.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez, con el Sao Paulo. Foto: AFP

James Rodríguez, que estuvo ausente del equipo en la victoria entre semana sobre el Bahía, evitó planificar lo que será la próxima temporada con São Paulo, aunque tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025.



"Ahí no se. En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, sólo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo. Si quedarse o no", dijo James al medio.



Cuando se le preguntó sobre esta respuesta sobre quedarse en São Paulo en 2024, James dijo:



"No lo sé (permanencia para 2024), porque, como dije antes, el fútbol cambia mucho. Espero quedarme, eso sí, para ayudar al equipo, pero el futuro, como dije antes, en el fútbol, ​​cambia mucho, cambia mucho. Sólo Dios sabe lo que pasará", agregó James Rodríguez.



Además, James fue consultado por su molestia en algunos partidos que no fue tenido en cuenta, según reveló su amigo y capitán del São Paulo Rafinha.



"¿Cuándo dijiste? Hablaré con él hoy. Le voy a pegar (risas). Estaba enojado porque me gusta jugar. Me gusta jugar cualquier partido, ya sea una final, un Brasileirão, siempre me gusta jugar. Por eso me enojé, pero me alegré porque el equipo ganó, el club encontró una Copa que no había ganado en toda su historia", comentó James.



"Estaba feliz, pero enojado porque quería jugar. Entonces es normal. Todo jugador quiere ayudar al equipo, ¿verdad? Voy a hablar con Rafinha, ¿no? Y nunca hubo conversación con Dorival Júnior al respecto", agregó James, cerrando el tema.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Foto: Twitter: @OGabrielSa

James sufrió recientemente una nueva molestia física, en las pantorrillas, según informó la prensa brasileña.

Otras palabras de James

Sobre su estadía en la ciudad, comentó: "Me está gustando. Sólo llevo cuatro meses allí, poco tiempo, pero lo estoy disfrutando. Me gusta mucho el país, es muy parecido a mi país. Estoy feliz aquí". "El fútbol brasileño tuvo una idea viendo los partidos, la Copa Libertadores, pero aquí el fútbol es fuerte, muy físico y también intenso. Es bueno, a mí también me gusta. Ahora puedo jugar más y estoy feliz por eso".

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez, en Sao Paulo. Foto: Instagram James Rodríguez, EFE

Sobre la dificultad para adaptarse el fútbol brasileño, James dijo: "Pensé que aquí era menos físico, aquí es muy físico. Los partidos se detienen mucho por las faltas, también se estrellan mucho. Pensé que era más técnico. Hay jugadores de mucha calidad, sí, pero el juego es muy físico. Eso pensaba yo, pero cuando juegas con un equipo que tiene calidad es mucho más fácil".

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez, jugador del Sao Paulo. Foto: Sao Paulo FC, EFE.

Aunque no sabe sobre su futuro, sí comentó que le gustaría jugar la Copa Libertadores. "Jugué la Libertadores en Banfield, era muy joven. Han pasado casi 14 años, el tiempo pasa rápido, la Copa Libertadores es muy difícil con viajes largos, no como la Champions, con viajes cortos. Máximo son dos horas, tres horas de viaje en Europa, todo cerca; aquí los viajes son largos. Creo que São Paulo tiene el equipo para hacer las cosas bien y poder ganar la Libertadores, tiene muchos jugadores buenos y de calidad que pueden llegar a la final si todos se quedan".



"Gané la Champions, sería bueno ganar la Libertadores para entrar en este grupo de Champions y Libertadores, que ahora entró en este grupo un amigo mío, Marcelo. ¿Por qué no unirte a este buen grupo?".

DEPORTES

Más noticias de deportes