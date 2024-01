James Rodríguez: suena para irse a Europa y el presidente del Sao Paulo estalló

James Rodríguez tendría una oferta para regresar al fútbol europeo y sería el final de su aventura en Brasil. Es una información que se maneja en el mundo del fútbol., nada confirmada.

Lo que se sabe es que el paso primario, que es contactar al club con el que tiene contrato, no se habría dado, con lo cual la noticia bomba se quedaría en solo humo.

Fuertes declaraciones

"No sabemos nada. De hecho, la noticia es infundada”, afirmó Julio Casares, presidente de Sao Paulo, sobre la opción del colombiano con el Besiktas de Turquía.



James trabaja para ponerse físicamente a tono y ser tenido en cuenta por el nuevo técnico Thiago Carpini.



El plan es, como antes, seguir esperándolo y tener la mente abierta por si alguna oferta llega y tiene perspectiva de cristalizar.

James Rodríguez Foto: FCF y X Sao Paulo

“La idea es retenerlo, pero nunca sabemos qué pasará. No fuimos contactados, es jugador del Sao Paulo, tiene contrato. Por supuesto, si llega una propuesta, se analizará, como ocurre con cualquier jugador, pero no llegó nada. Pensé que era extraño, pero estas son cosas del fútbol”, precisó Casares.



De su talento no hay queja y tampoco de su actitud: “Es un gran profesional, está entrenando, se está adaptando a Brasil”, señaló el presidente de Sao Paulo sobre un jugador del que aún se espera la mejor versión en sueño brasileño.

