James Rodríguez no tiene claro su futuro. Bueno, al menos la afición al fútbol no conoce bien lo que irá a pasar con el futbolista colombiano, que sigue de vacaciones por estos días.

Se ha filtrado que no quiere seguir en el Al Rayyan, equipo del fútbol de Catar al que llegó y con el que no ha tenido buenas presentaciones debido a las lesiones.



Ya estuvo en Argentina

Los rumores advierten que se va, que no seguirá en Catar y que, incluso, hay varios clubes que están pendientes de una decisión y que están interesados en que el volante llegue a sus filas.



Se habló de un posible regreso a la Liga Premier, pero nada se ha confirmado. Ninguna de las partes se ha pronunciado y por ahora es eso, un rumor.



Por esos días se ha manejado la opción de que Boca Juniors de Argentina estaría interesado en contar con él. Es una versión periodística, pero nada con el sello de información confirmada.



Al menos los diarios argentinos no reseñan nada de esa información y mucho menos la cuerda de James y el Boca han dicho algo, por lo que no se ve que tenga alguna seguridad la noticia.



Argentina ya tuvo a James, cuando el futbolista colombiano firmó con el Banfield, con el que dio el salto al fútbol de Europa.



James, entre tanto, sigue en sus días libres, y mirando a ver qué será de su futuro, el mismo que muchos de sus seguidores quieren que se sepa lo antes posible.



