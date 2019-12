El futuro de James en el Real Madrid toma otro giro

En los últimos meses y días ha sonado muy fuerte la salida del futbolista colombiano del Real Madrid: que lo quiere Inglaterra, que se va para Italia, en fin, de todo, pero la verdad es otra.

Los medios de España se han centrado en lo que pasa en el club merengue con el cucuteño, pero no ha habido una información tan contundente como la que se publicó este domingo en el diario AS.



La publicación advirtió que James no saldrá del Real Madrid, que se quedará porque aún confían en las capacidades del jugador, que ya practica con la plantilla y que podría reaparecer en los próximos días.



De 28 años y con contrato con el equipo madridista hasta el 2021, señalan a la "mala suerte como principal culpable de su decepcionante regreso y no contemplan su marcha en enero", se escribe en la información.



James no las ha tenido toda en este nuevo ciclo. Las lesiones y, según la nota, la decisión del técnico, Zinedine Zidane, no han dejado que se acople a la estrcutura.



"Ya hace meses, contra la posición de un Zidane que quería sí o sí que saliera, no accedió a malvenderle", se lee, en referencia a la directiva del equipo.



Rodríguez no juega desde el 22 de octubre pasado. Tampoco ha estado disponible. Se unió a la Selección Colombia y eso formó polémica, tras "sufrir en un entrenamiento un problema de tal calibre que obligó al Madrid a informar de su "esguince del ligamento interno de la rodilla izquierda", se escribió.



Es muy posible que James vuelva a jugar este 4 de enero, cuando el Real Madrid se enfrente al Getafe.



Deportes