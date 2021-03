James: Ancelotti da nueva noticia sobre la lesión del colombiano

Carlo Ancelotti, técnico del Everton, haló este martes sobre la actualidad del colombiano James Rodríguez, con miras al partido de este martes de la Liga Premier contra el Albion.

"No tengo información precisa. Los revisaremos en la práctica para saber si están disponibles o no. Sí puedo asegurar que Mina y Delph están afuera. Los demás, los determinaremos hoy", dijo el DT.



Le puede interesar: (Este es el jugador colombiano que quiere Boca Juniors)



Sorpresivamente, el cucuteño no fue convocado para el último partido del Everton contra el Southampton, tras el anuncio del DT de no tenerlo en cuenta para cuidarlo para futuros juegos.



Una cuenta que sigue la actualidad del Everton, día tras día, se cuestionó por el estado de salud de James y si probablemente volvió a recaer en su problema de pantorrillas, que lo ha perjudicado en los meses recientes.​



"Han tenido pequeños problemas en los entrenamientos esta semana y prefiero darles un descanso para que estén listos para el próximo partido. Son un problema realmente ligero", dijo el técnico italiano antes del partido contra el Southampton.



Deportes