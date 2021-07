James Rodríguez habló sobre su futuro: 'La verdad no sé qué va a pasar'

Un nuevo 'round' para James Rodríguez y su futuro. Después de la supuesta notificación de Rafa Benítez de que no sería tomado en cuenta para la temporada que ya empieza, el colombiano admitió que lo que pase con su futuro es una incógnita.



"En el comienzo de la pretemporada, Benítez le dijo a James: 'No cuento contigo, conmigo no vas a jugar'. Por lo pronto, James está buscando una salida del Everton", dijo el periodista español Edu Aguirre en el programa El Chiringuito.



Lo invitamos a leer: (El elogio de Caterine Ibargüen a Mariana Pajón)

Me están preguntando mucho que en dónde voy a jugar. No sé la verdad FACEBOOK

TWITTER

James habló a través de su canal en Twitch, en el cual transmitió este viernes en la tarde por cerca de 42 minutos.



Tal vez le interese: (China y Japón, cabeza a cabeza: así van los Juegos Olímpicos)



"Me están preguntando mucho que en dónde voy a jugar. No sé la verdad. Es un tema bastante complicado. Vamos a ver qué pasa. No quiero decir sí o no, porque no sé qué va a pasar. Solamente estoy entrenando bien y fuerte", comentó el '10' colombiano en su canal.



Rodríguez viene de disputar los primeros 45 minutos contra Millonarios y el segundo tiempo contra Pumas de México en la Florida Cup, en Estados Unidos.



Lo invitamos a leer: (James le regaló una camiseta a Natalia Guitler, deportista brasileña)



DEPORTES