El Botafogo oficializó en los últimos días una propuesta a James Rodríguez. El centrocampista está libre en el mercado desde la semana pasada, cuando salió del Olympiacos, procedente de Grecia, y es un "sueño de consumo" para John Textor, quien desde entonces sigue de cerca la situación del colombiano.

Es precisamente el dueño del club quien maneja las negociaciones. Botafogo ya había intentado fichar al deportista el año pasado.

La propuesta del club se basa en un salario de una cantidad fija al mes, pero que se puede incrementar con bonos de acuerdo a los objetivos y desempeño deportivo que James logre en el campo. Los números aún se están estudiando y no hubo respuesta.

El contacto entre Botafogo y Jorge Mendes



John Textor formalizó los números a través de vínculos con intermediarios conectados con Jorge Mendes, empresario de James y uno de los agentes más influyentes en el mundo del fútbol.

Facebook Twitter Linkedin

El empresario Jorge Mendes Foto: EFE



En los próximos días, estos intermediarios tendrán reuniones con Jorge Mendes para hablar sobre el fútbol brasileño e intentar convencer a James para que juegue en Sudamérica. El año pasado, el Botafogo también intentó fichar al colombiano, pero este se negó porque quería jugar en el fútbol europeo y fichó por el Olympiacos.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez. Foto: Twitter Olympiacos

"Me gusta monitorear, es cierto que hablamos con el representante. Pero hasta que diga que quiere jugar aquí, ese es el momento clave para mí. Necesita levantar el teléfono y decir que quiere jugar en el Botafogo. Eso no ha sucedido todavía. Seguiremos buscando, pero hasta ahora no ha pasado nada" dijo John Textor el fin de semana pasado.



Tras debutar en Envigado, James pasó por Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Munich, Everton, Al-Rayyan y Olympiacos. En la actual temporada griega, marcó cinco goles y dio seis asistencias en 23 partidos.



O Globo (Brasil)

GDA)

Más noticias de Deportes