Las novedades de Zidane para el último partido de la liga española

El belga Eden Hazard, por precaución por las molestias que arrastra en el tobillo operado, el colombiano James Rodríguez y el galés Gareth Bale por decisión técnica de Zinedine Zidane, son las ausencias junto al brasileño Marcelo de la convocatoria del campeón Real Madrid para el último partido de Liga de la temporada.

Hazard no completó el último entrenamiento en la Ciudad Real Madrid y no jugará ante el Leganés. El objetivo es que deje de sentir molestias en el tobillo derecho y esté en plenitud el 7 de agosto para la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City.



Zidane decide prescindir de James, que no va convocado desde que pidiese no viajar a Bilbao para medirse al Athletic Club, y de Bale, que en los últimos partidos dejó de recibir minutos.



Tampoco fuerza a Marcelo, ya recuperado de su lesión muscular y tras completar un entrenamiento con el resto de sus compañeros.



EFE