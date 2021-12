La Selección Colombia afrontará el próximo 16 de enero un amistoso contra Honduras, como preparación antes de reanudar los partidos de la eliminatoria al Mundial de Catar.



(Le puede interesar: Confirman fecha y horario del juego de eliminatorias entre Colombia y Perú)

Para el encuentro, que se disputará en Fort Lauderdale, Florida, el DT Reinaldo Rueda no contaría con todas las figuras internacionales del equipo nacional.



El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, anticipó el miércoles que este es un partido de preparación que no corresponde a fecha Fifa, por lo tanto los clubes no tienen obligación de prestar jugadores.



Sin embargo, harán gestiones para que algunos, que no estén compitiendo, puedan ser facilitados.



(Lea además: Confirmadas las sedes de la Copa América Femenina en Colombia)

Con James...

Entre los opcionados está James Rodríguez, el jugador que viene sin actuar en el Al Rayyan de Catar, y que podría estar disponible para ese partido.



Al respecto, Jesurún dijo: "Eso está claro, están dentro de los planes (James), como hay 2 o 3 jugadores más que están un lapso de vacaciones en el fútbol internacional, como por ejemplo los que juegan en Estados Unidos y México, y en algunas ligas de Europa donde hay una para de 20 o 25 días. Intentaríamos que los presten y pudieran ser convocados para ese partido amistoso, e inclusos somos más optimistas y que se queden trabajando a la espera de la fecha doble de Perú y Argentina", dijo en Antena 2.



El asunto ahora pasa por la disposición de Al-Rayyan de cederlo, sabiendo que hace tanto no juega, que es el jugador más costoso de la plantilla y que en enero habrá cinco partidos de alta exigencia para el futuro del club en la Liga local.



Para que esté contra Honduras, tendría que cederlo después del partido del 8 de enero contra Al-Wakra, pues el 13 escasamente le daría tiempo de viajar y llegar a tiempo para hacer al menos una práctica antes del encuentro.



DEPORTES Y FUTBOLRED

Más noticias de deportes

-Se complica brote de covid-19 en el Real Madrid: cinco casos más



-'No tengo el teléfono de papá Dios': Dudamel habla de su opción de título



-Temporada definida: esta es la gran vuelta a la que apunta Supermán López