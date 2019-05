James: ni en Múnich ni en el Real Madrid, dice prensa en España

En la recta final de la temporada en el fútbol de Europa, James Rodríguez es noticia constante. Este jueves, se dice en España que el jugador colombiano no seguirá en el Bayern Múnich porque el club alemán no haría uso de la opción de compra, por 42 millones de euros, pero que tampoco volvería al Real Madrid.

James termina su contrato con el Bayern a finales de junio y debe presentarse al equipo merengue si el cuadro alemán no se queda con él. Este jueves el diario Marca asegura que esa decisión ya está tomada y que Bayern Múnich no contará con el colombiano.

El medio señala que en el Madrid James no tiene cabida y que no está en los planes del técnico Zinedine Zidane. En ese sentido, al equipo español escucharía ofertas para que otro club se haga con los servicios del futbolista.



En la publicación se agrega que las relaciones entre James y el DT Niko Kovac están rotas, y que persiste división en el Bayern por el caso James, ante lo que se impondría la decisión de los que no quieren su permanencia.



Sin embargo, estas especulaciones se han manejado en la prensa europea desde hace varios meses. Además, se rumora con insistencia que el destino del colombiano sería Italia, bien sea en Juventus o en otro club.



