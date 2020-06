James, nada de nada... ¿ahora por qué no jugó?

Otro partido, otra oportunidad negada, otra vez en el banco de suplentes, de entrada y durante los 90 minutos. James Rodríguez volvió a ver a sus compañeros desde un costado, sin minutos de juego en la victoria del Real Madrid contra el Valencia, 3-0.

Ya el pasado domingo James había sido suplente. No tuvo ni un minuto contra el Eibar. Zinedine Zidane no lo tuvo en cuenta ni entre los cinco cambios que ahora se permiten, y ahora tampoco.



Se creía que este era un partido ideal para James, si es que Zidane iba a mover su nómina teniendo en cuenta el apretado calendario que tiene, pero sus leves movimientos no tenían al colombiano como protagonista.



"Voy a contar con él, porque jugamos cada dos o tres días", dijo Zidane antes de este partido, como una frase repetida a lo largo de la temporada, como una falsa promesa.



Incluso con la lesión de Isco, que lo tendrá ausente unas tres semanas, se abría una ventana para el volante colombiano, pero ni por esas.



El DT sí movió sus fichas, incluyó esta vez a Valverde de titular, y luego, en el trascurso del partido, le dio minutos a Asensio (por Valverde), que volvía tras una larga para, y Asensio entró e hizo gol. También le dio minutos otra vez a Vinicius (por Hazard), y esos fueron los dos únicos cambios de Zidane en la victoria contra Valencia.



El Real Madrid vuelve a jugar el domingo contra la Real Sociedad, otra oportunidad a ver si el técnico voltea a mirar a James, que sigue con su panorama tan incierto, aún sin saber si se quedará o se marchará.



