Nueva pista sobre el futuro de James en el Real Madrid

Los días pasan y el futuro de James Rodríguez parece cada vez más lejos de poder quedarse en el Real Madrid. Este miércoles el entrenador del equipo, Zidenide Zidane, dio una nueva pista sobre la decisión que tomó acerca de la situación del jugador colombiano.

El técnico francés decidió que James, Gareth Bale y Mariano Díaz, no hagan parte de la convocatoria para el partido amistoso que disputaran hoy contra el Red Bull Salzburgo, en Austria -12 p.m. transmite Espn-. Los jugadores no viajaron con la plantilla principal del Real Madrid y, según la prensa española, Zidane ha dejado en claro que no cuenta con el 10 colombiano y debe buscar su salida del club.

Por otra parte, el conjunto 'merengue' recupera a futbolistas que superaron problemas de tobillo como Thibaut Courtois y Luka Jovic, y podrán disputar en Austria sus primeros minutos de pretemporada los brasileños Militao y Casemiro.



La lista de convocados la integran: Keylor Navas, Courtois, Lunin, Carvajal, Odriozola, Militao, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, De la Fuente, Casemiro, Valverde, Kroos, Isco, Lucas Vázquez, Vinicius, Hazard, Benzema y Jovic.

James Rodríguez y Zidane no han tenido una buena relación en el Real Madrid. Foto: EFE

Con EFE