James Rodríguez sigue sorprendiendo a propios y extraños, el cucuteño se encuentra en Colombia resolviendo algunos temas empresariales y preparándose físicamente, con el objetivo de conseguir club la próxima temporada.



Aprovechando su estadía en tierras colombianas, el jugador de 31 años de edad concedió una entrevista en RCN, en donde se ‘destapó’ y habló de su futuro, los sueños que tiene pendientes y de su amplia carrera futbolística por Europa.

James Rodríguez y su posible regreso a la Liga colombiana

En su diálogo, James Rodríguez ilusionó a los hinchas de dos equipos del Fútbol Profesional Colombiano, luego de revelar el sueño que le quedó pendiente en el país y que le gustaría cumplir.

James Rodríguez entrenando en el gimnasio Foto: Instagram: James Rodríguez

Desde niño siempre quise jugar en Colombia, jugué en el Envigado, entonces por qué no jugar ahora FACEBOOK

El astro colombiano fue consultado por la posibilidad de volver a la Liga BetPlay, aunque no descartó que le gustaría volver a jugar en Colombia, indicó que no está entre sus prioridades en este momento.



“¿Por qué no? Uno no le puede cerrar la puerta a nadie. Desde niño siempre quise jugar en Colombia, jugué en el Envigado, entonces por qué no jugar ahora. Yo vine desde muy pequeño a Medellín, entonces no sé qué podrá pasar, no sé dónde, es algo que he debatido mucho tiempo con mis amigos”, expresó James.



Sin embargo, el ‘10’ de la Selección Colombia reveló que su equipo de niño era el Deportes Tolima y le quedó ‘esa tarea pendiente de jugar en el equipo ibaguereño’: “El equipo en el que siempre quise jugar de niño fue Deportes Tolima… Yo lo veía jugar cuando era niño y quería jugar allí. Dentro de mis prioridades no está ahorita venir a Colombia, pero en unos años tal vez”.

Futuro en Europa



James Rodríguez entren en la sede de la FCF: Foto: FCF

Después de su sorpresiva salida del Olympiacos de Grecia, James Rodríguez ha sido protagonista de varios rumores en el mercado de fichajes, donde se le ha vinculado con equipos de Francia, Inglaterra, Italia y Turquía.



El cafetero reveló que desde su marcha del equipo griego sigue con su rutina de entrenamiento para no perder su tono físico y dejó claro que su objetivo es seguir jugando en el viejo continente.

“En Europa la temporada está acabando, entonces los equipos no han planificado la temporada siguiente. Se empezará a mover en junio y julio para ver quien quiere al ‘10’. Yo me quiero quedar en Europa, donde pueda jugar cada tres días, me siento muy bien físicamente. Sé que puedo dar más porque tengo talento, tengo calidad”, afirmó el cucuteño.



Eso sí, el ex jugador del Real Madrid indicó que está dispuesto a jugar en un equipo que le dé minutos y donde pueda ser importante en el XI titular: “Soy una persona que le encanta trabajar, muy profesional, así muchos lo duden, pero a mí eso ya no me importa. Sé lo que soy y lo que puedo dar”.



Por ahora, James seguirá con su preparación mientras espera una oferta formal que lo 'seduzca' de cara a la próxima temporada. Cabe recordar que al astro colombiano, los medios de comunicación en Europa, lo han asociado con el Everton, Galatasaray y Olympique de Lyon.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

