¡Bomba! James le habría dicho a Queiroz que no vendría de suplente

Un nuevo capítulo en la novela de la carrera deportiva de James Rodríguez apareció en las últimas horas y en esta oportunidad tiene que ver con su participación en la Selección Colombia, luego de la visita que le hicieron el técnico del equipo nacional, Carlos Queiroz, y Mario Yepes, nuevo director deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol.



En medio de esa visita en Madrid, Queiroz, Yepes y James hablaron de todo lo que rodea al presente del futbolista colombiano en el Real Madrid y de lo que será la convocatoria de la Selección para el inicio de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de Catar 2022. Ambos fueron muy claros.



“Se reunieron. Tuvieron una charla amable, pero no se llegó a ningún acuerdo. Según me contó un directivo de la Federación, Queiroz le dijo a James que no podía asegurarle la titularidad y James le contestó que él no venía a la Selección a ser suplente”, dijo el periodista Javier Hernández Bonett en ‘Blu Radio’.



Además, el periodista aseguró que “hay jugadores que juegan más, pero en unas ligas de menor exigencia”.



El portugués estuvo bastantes días en Madrid, junto al nuevo director deportivo. Vieron el partido entre Real Madrid y Celta, en el cual no jugó James Rodríguez.



