¿Por qué James no está con la Selección y sí entrena con Real Madrid?

James Rodríguez siempre será noticia, aunque esta vez el tema que lo atañe es que no fue convocado por la Selección Colombia para los amistosos contra Chile y Argelia porque estaba lesionado, pero este miércoles reanudó los entrenamientos con el Real Madrid.

James no fue tenido en cuenta por el DT Zinedine Zidane para el partido del martes contra Brujas por la Liga de Campeones, según el técnico, porque “estaba tocado”.



Carlos Queiroz, técnico del seleccionado colombiano, no lo tuvo en cuenta, no lo llamó para los partidos amistosos, pero este miércoles la noticia fue que reanudó prácticas con el Madrid. ¿Por qué?



A esta hora, el tema no es claro. James entrenó, pero no está con la Selección que jugará en España contra Chile el 12 de octubre en Alicante.



EL TIEMPO conoció que Queiroz, en la rueda de prensa previa al partido, se referirá al tema de la figura del fútbol colombiano.



Deportes