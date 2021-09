James y Catar 2022: 'El futuro está aquí y quiero estar con Colombia'

Este jueves 22 de septiembre el Al Rayyan S. C., de la Qatar Stars League, presentó oficialmente al colombiano James Rodríguez como su nuevo jugador estrella. Firmó por tres años y llevará, de nuevo, la camiseta número 10.



El cucuteño se despidió del futbol europeo después de 10 años para llegar a Catar, en donde espera poder tener minutos de juego y así poder reintegrarse a la Selección Colombia, algo que no tenía garantizado en la Premier League.



El centrocampista, de 30 años, no juega con la 'tricolor' desde la derrota 6-1 contra Ecuador, en noviembre del año pasado, resultado que le costó la cabeza al técnico Carlos Queiroz.



Después de admitir que ha pasado momentos difíciles tras cuatro meses sin actividad competitiva, ahora espera que Reinaldo Rueda lo vuelva a tener en cuenta para así poder representar al país en el Mundial de Catar 2022, uno de sus principales objetivos con su llegada a Al Rayyan.



"Elegí esto porque están creciendo, pensando en el futuro. Quieren hacer crecer la liga y el futuro es acá. El otro año es la Copa Mundo y quiero estar con Colombia, aunque falte mucho. Es un país que está creciendo mucho y yo puedo crecer en muchas cosas y por eso la elegí”, indicó a los medios en sus primeras declaraciones como jugador del futbol catarí.



A su vez, puntualizó que una de las cosas que le atrajo a la hora de tomar esta decisión fue que en Catar, en donde vivirá por tres años, se llevará a cabo el próximo Mundial de Futbol. A su vez, declaró que era una ventaja jugar en los impresionantes escenarios deportivos con los que cuenta ese país.



“Me atrae mucho esta cultura y su fútbol. Aquí será la Copa del Mundo y con el equipo puedo y podemos crecer juntos (...) Es un gran sentimiento jugar en un estadio donde se juega la Copa del Mundo”, puntualizó.



James Rodríguez llega al estadio Ahmed Bin Ali para su presentación con el Al Rayyan. Foto: Twitter: @alrayyansc

Aunque admitió no encontrarse en su mejor forma pues no pudo entrenar últimamente por su viaje de Inglaterra a Catar, aseguró que en unos días podrá integrarse al equipo, en donde prometió ganar muchos logros así como lo hizo con el Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.



“Estoy feliz de estar acá es un nuevo capítulo para mí y mis seres queridos. Hace mucho tiempo que no podía jugar mucho. Con el técnico y el cuerpo técnico quiero hacer cosas buenas. Ha sido muy duro para mí, pero estoy feliz por todo esto y espero que pueda conseguir cosas; aquí no he venido para estar tranquilo sino para poder ganar y ganar títulos, y donde pueda estar ganar cosas porque soy un tipo ganador”, aseguró.



