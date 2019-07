A todo o nada por James: Atlético de Madrid sube la oferta por el 10

Oferta final. Los rumores van y vienen y nada se concreta, la única certeza es que James Rodríguez se entrena con el Real Madrid, pero en la consideración del técnico Zinedine Zidane corre de atrás. Frente a esto, Atlético de Madrid habría decidido hacer la última propuesta económica para adquirir los servicios del 10 colombiano.

Según informó el portal español ‘Telemadrid’, 50 millones de euros es la última oferta del equipo que dirige Diego Simeone por James y la fecha límite para recibir una respuesta de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sería este viernes. La pretensión económica se cumple, ahora será decisión de Florentino si acepta la propuesta del clásico rival de patio del equipo merengue.

Ninguno de los dos técnicos ha querido hablar del tema James. Primero fue Simeone quien sostuvo que "No hablo nunca de los futbolistas que no están. Siempre hablo de los chicos que están trabajando, que lo están haciendo muy bien, y en este momento la única realidad que tenemos son los que tenemos con nosotros”.



Después fue Zidane que eludió el tema. "Nosotros estamos aquí entrenando y jugando. Pienso sólo en eso. No estoy en eso. Estoy aquí y con mis jugadores aquí, pensando en lo que estamos haciendo ahora y nada más”, dijo.



