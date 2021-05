¿Final adelantado? James habló sobre su retiro

Las redes de la FCF fueron el medio en el que James habló de su vida, sus sueños y las metas que le quedan para conquistar como futbolistas.



Estas fueron algunas de las frases que dijo el 10 de la selección.

Lo invitamos a leer: (Ancelotti habla del proyecto del Everton con James, tras Copa América)



Sus sueños. Ganar alguna copa con la Selección. He conseguido muchas cosas con la Selección, por qué no ganar un título. Es el sueño de todos. También poder estar en un 11 ideal de la FIFA, aún estoy en una buena edad. Si llega bien, si no, estuve muy cerca. Estuve ya de 8 en la lista para el balón de oro.

Falcao. Es un orgullo grande haber jugado con el en la Selección, Porto, Mónaco. Lo admiro mucho y estoy muy orgulloso haber jugado tanto con él. ojalá podamos estar más en la selección.



El retiro. No sé decir en donde me gustaría retirarme. Falta poco, no quiero jugar hasta muy mayor. Quiero disfrutar al máximo, el tiempo pasa muy rápido.



Cada día falta menos. Quiero aprender y ayudarle a los jóvenes que vienen. Tenemos que ser felices cada que estamos con la Selección.



