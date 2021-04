Escándalo en Premier League por jugador que embarazó a modelo

Jacqueline Pinheiro, una cotizada modelo brasileña, contó que tiene un hijo de un cotizado futbolista de la Liga Premier, casado y con muchos compromisos.

El escándalo estalló, tras las declaraciones que ella dio al diario inglés ‘The Sun’, en la que contó que la relación clandestina duró unos dos años.



"Me enviaba mensajes de texto todo el tiempo, incluso durante su boda. Rompí con él la noche que se casó porque era demasiado para mí. Incluso, su hermano me escribió para decirme que estaba muy ansioso durante la boda pensando en mí. Luego, en el avión a su luna de miel, siguió enviándome mensajes”, dijo Pinheiro.



y agregó: "Me juró su amor eterno, me dijo que me amaría por el resto de su vida. Me dijo que tendría mi propio apartamento y que nunca me dejaría. Para hacer las paces, me pagó para que tuviera unas vacaciones de cinco estrellas con mi mejor amigo durante la semana de su boda.





