Jackson Martínez, el delantero que vio su carrera truncada por las lesiones, sigue tomando fuerza en su nueva faceta, en la música.

Con 35 años y ya retirado, Jackson encontró una nueva pasión: la música urbana religiosa. Desde el 2018, cuando jugaba para el Portimonense de Portugal, el chocoano incursionó en la música. Su estilo es cantarle a Dios desde el género rap.

“Tomé la decisión en un momento crítico de mi carrera cuando tuve dos cirugías, eso provocó que me alejara por dos años de la cancha sin competir y en ese tiempo me dediqué un poco más a escribir y lanzar un álbum”, dijo en su momento.



Jackson busca llevar el mensaje de Dios a través de la música. Y ya tiene varios temas: 'La verdad', ‘Bendeciré tu nombre’, ‘Escucha’, ‘Decisiones’ y ‘Porque solo tú’, entre otros.



El primer disco de Jackson se llamó 'No temeré', lanzado en 2018. Desde ese momento, Martínez no ha parado con su la música. Incluso ha sacado varios sencillos.

🎶Musica Cristiana 2022🎶



✔Jackson Martinez

📀Single: – Poco Tiempo (Single) 2022https://t.co/8Curx02F6U — radionacionsanta (@Rdionacionsanta) March 13, 2022

El exdelantero anotó 10 goles en 40 partidos con la Selección Colombia y jugó en el Medellín, Jaguares de México, Portimoenense, Porto y Atlético de Madrid, en los que dejó huella.





