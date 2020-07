Jackson Martínez vuelve a plantear la posibilidad de retirarse

A pesar de todos sus esfuerzos por mantenerse vigente y en competencia, los últimos tiempos no han sido buenos para el delantero colombiano Jackson Martínez, que en su momento supo brillar con el Porto.

De ese equipo pasó al Atlético de Madrid, donde no le fue bien, y luego fue transferido al Guangzhou Evergrande, de China, donde vivió dos años de calvario por las lesiones: primero, un problema en el tobillo izquierdo, y luego, le detectaron un espolón, que es una especie de formación ósea que se produce en la zona del talón.



Sin embargo, Jackson luchó para volver y llegó al Portimonense, de Portugal, a mediados de 2018. En la primera temporada marcó 9 goles en 27 partidos. En la que acaba de terminar no pudo rendir igual: actuó en solo 24 encuentros, 18 como titular, y apenas consiguió un gol. El club, en el que también juega el colombiano Marlos Moreno, acaba de descender.



Tras lo sucedido, Jackson, una vez más, se planteó la posibilidad de dejar el fútbol.



"Aún no he tomado la decisión de retirarme al 100%, pero la contemplo desde hace 1 año. En los próximos días comunicaré la decisión que sea. Seguir jugando es un riesgo para mí. En estas condiciones, no puedo aportar al fútbol lo que me gustaría", dijo Martínez.



Jackson reconoció que le dolió mucho el descenso del Portimonense. "Esto es responsabilidad nuestra, por la primera vuelta. El regreso fue excelente, pero no nos dio para conseguir el objetivo. Deseo que el club regrese pronto a la 1ª Liga, porque tiene estructura para ello", aseguró.



