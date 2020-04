Jackson Martínez estaría pensando en retirarse del fútbol

Jackson Martínez estuvo a punto de irse del fútbol sin revancha. Después de un frustrado paso por el Atlético de Madrid se fue a China y allá estuvo dos años parado, por lesión. Con mucho esfuerzo, el atacante, mundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014, volvió al fútbol, con la camiseta del Portimonense, de Portugal.

Pero después de un buen arranque, a Jackson no le ha ido tan bien en la segunda temporada. Apenas ha marcado un gol en 20 partidos y los hinchas de ese club lo criticaron por haber errado un penalti en el partido contra Porto, el equipo con el que comenzó su carrera en Europa.



Jackson no ha podido recuperarse del todo de la lesión que lo sacó del fútbol durante tanto tiempo. En algún momento se tomó la decisión de que solo entrenara dos días a la semana. Hoy, el ‘Cha Cha Cha’ no descarta el retiro.



"Tengo que pensar en mi salud. No puedo estar equivocado. Sé que no estoy al cien por cien para dar lo que me gustaría dar", declaró Martínez, en una entrevista con el canal Sport TV. Y agregó:

Sobre lo que está pasando con la pandemia del covid-19, que tiene suspendidos los principales campeonatos de Europa, Jackson opinó: "No sé si será posible terminar la liga. Todos quieren volver al juego, pero antes que nada tenemos que pensar que lo más importante es la salud de las personas".



