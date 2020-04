Otro delantero de la Selección salió a criticar a José Pékerman

Ya Carlos Bacca había dicho que no tuvo la suficiente confianza por parte de José Pékerman durante el paso del argentino por la Selección Colombia. Ahora, otro atacante que hizo parte de ese proceso también lanzó algunas críticas.

Se trata de Jackson Martínez, delantero que jugó 27 partidos en la etapa de Pékerman, con cinco goles anotados. De ellos, fue titular en 13.



Martínez considera que tampoco recibió el suficiente apoyo del DT en su momento. “La connotación directa con él es, si no cuenta conmigo, yo no me siento parte de lo que es estar aquí. No solo yo, sino más colegas no tuvieron la confianza para tener un rendimiento más eficaz”, dijo Jackson, en entrevista con Primer Toque, de Win Sports.



El hoy atacante del Portimonense de Portugal, quien no juega con la Selección desde el 12 de noviembre de 2015, cree que era “la última opción’ para Pékerman, pero que nunca se lo dejaron en claro.



“Cuando le dices a un jugador que es la última opción, el jugador se puede disgustar, pero se lo hicieron saber. Sin embargo, cuando el entrenador dice otra cosa y actúa de manera diferente, eso complica la relación futbolista-técnico”, aseguró.



En la eliminatoria para Brasil 2014, Jackson coincidió con el mejor momento de Radamel Falcao García. Luego, el ‘Tigre’ se lesionó y Martínez jugó tres de los cuatro partidos de Colombia en la Copa del Mundo. Fue titular contra Japón, cuando marcó dos goles, y contra Uruguay.

Martínez piensa que merecía mejor suerte. “Cuando piensas que mereces ser titular, es como si no vieras a tus compañeros. Yo no pensaba de forma egoísta, el que va a la Selección es porque está haciendo las cosas bien”.



Sin embargo, el atacante asegura que no le guarda rencor a Pékerman. “El entrenador toma las decisiones y hay que respetarlas. La falla está en mencionarles algo a los jugadores y hacer lo contrario. Eso termina haciendo que se pierda la credibilidad”, concluyó.



