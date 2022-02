Jackson Martínez, el delantero que vio su carrera truncada por las lesiones, reapareció para hablar de lo que lo ha ocupado la mayor parte de su vida: el fútbol.



Sus análisis sobre la situación actual de la Selección Colombia, el fichaje de James Rodríguez en Catar y el gran momento de Luis Díaz en el Liverpool, entre otras cosas, salieron a flote en una conversación con la radio española 'Carrusel'.



Muchas declaraciones sobre un pasado que todavía está presente.

Las palabras de Jackson

José Néstor Pékerman y la Selección Colombia

Jackson Martínez fue campeón con la Selección Colombia en los juegos Centroamericanos y del Caribe, en 2006. Foto: Archivo EL TIEMPO

"Creo que a a toda persona se le va a echar de menos mientras no llegue alguien que supere lo que hizo. En cualquier lugar, puede llegar el mejor del mundo, pero si no supera las expectativas, siempre se va a recordar al que se fue", fue lo primero que le dijo Martínez sobre José Néstor Pékerman al periodista Ignacio Marcano.



"Él hizo un muy buen trabajo, tuvo a una de las mejores generaciones de la Selección Colombia. Ahora no se están dando los resultados, no se anotan los goles de antes, el hincha está impaciente y eso se entiende, pero ahora hay que apoyar, no se puede hacer nada con los partidos que pasaron. Hay que dar ánimo y creer hasta lo último", complementó el exfutbolista chocoano.

¿James Rodríguez hizo bien yéndose a Catar?

James, Falcao y Jackson Martínez. Foto: Eitan Abramovich / AFP

Consultado por el momento del '10' colombiano, con el que compartió en el combinado nacional, Martínez fue directo: "Cuando James tomó la decisión de ir allá, yo pensé: 'quiere estar en la Selección'. Seguramente no tuvo la posibilidad de ir a otro lado. No estaba jugando, no estaba yendo a la Selección, no era tenido en cuenta por el entrenador, entonces él se va al lugar y al clima donde va a ser el Mundial".



"Volvió a la Selección, con buen ritmo de competencia y aportando porque cuando está en la cancha marca la diferencia", complementó.

¿Cómo ve a Luis Díaz?

Luis Díaz, en el partido contra Leeds. Foto: AFP

Jackson Martínez, fogueado internacionalmente, decidió hablar sobre el momento de Luis Díaz, quien estuvo en el Porto, donde él también brilló.



"Es un jugador demasiado sencillo. Cuando 'Lucho' llegó a Porto había dudas porque venía directamente de Colombia, pero tuvo la oportunidad de comenzar a jugar de inmediato. Él mejoró muchísimo en la parte táctica y la seguirá haciéndolo en Liverpool. Se esfuerza demasiado, tiene fantasía, gol y pasegol. Mundialmente es de los que más agrado da ver jugar. Va a llegar muy ejos con la confianza que Klopp le está dando".

