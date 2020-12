Sentida despedida: así anunció Jackson Martínez su retiro del fútbol

La lucha contra las lesiones, finalmente, llevó al atacante colombiano Jackson Martínez a anunciar oficialmente este lunes su retiro del fútbol. 'Cha cha cha', de 34 años, disputó su último partido profesional el pasado 27 de julio con el Portimonense, que ese día se despidió de la primera división de Portugal.

Martínez llegó ese club tras vivir un calvario de casi tres años, en el que sufrió mucho para recuperarse. El 12 de noviembre de 2015, en el partido contra Chile, válido por la Eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, Jackson salió lesionado: la situación se trató como un esguince de cuello de pie. Jackson estuvo mes y medio fuera de las canchas.



(Lea también: La cláusula que alejaría a Reinaldo Rueda de la Selección Colombia)



Por ese entonces, Martínez estaba en el Atlético de Madrid. A comienzos de 2016, el equipo español recibió una oferta del Guangzhou Evergrande, por 42 millones de euros, y vendió al colombiano. Un par de meses después de su traspaso, en abril del 2016, ‘Chachachá’ tuvo otra recaída.



Jackson jugó su último partido con el Guangzhou Evergrande el 26 de octubre del 2016, en un triunfo 2-0 sobre el Jiangsu Suning. Pero antes de eso, muchas veces jugó con el dolor en el tobillo izquierdo, hasta que no pudo soportarlo más. Pasó por el quirófano en noviembre de 2016, para curarlo del problema. El tiempo inicial de incapacidad era de seis meses. Pero cuando estaba en recuperación, el dolor persistía.



El club lo mandó a Estados Unidos. Allá descubrieron que Martínez tenía un espolón, que es una especie de formación ósea que se produce en la zona del talón. Eso lo obligó a volver a operarse, en julio de 2017.



(Además: Así es la vida de José Pékerman tras su salida de la Selección)



Finalmente regresó a las canchas el primero de octubre de 2018, con el Portimonense, donde jugó sus dos últimas temporadas como profesional. Antes de eso, había actuado en Independiente Medellín, Jaguares de Chiapas y Porto, donde construyó la carrera que lo llevó en su momento a la Selección Colombia, con la que jugó 40 partidos y anotó nueve goles, dos de ellos, en el Mundial de Brasil 2014, contra Japón.

Este es el mensaje de despedida de Jackson:



"Quiero compartirles que he decidido dar fin a mi carrera como futbolista profesional, decisión difícil de tomar pero a su vez la más sabia.



"Desde mi lesión de tobillo entre el año 2015/2016 comenzó una lucha dando todo de mí para volver a jugar en condiciones favorables este deporte que tanto me apasiona y aunque regrese a las canchas después de dos años, fue muy difícil desempeñarme como lo anhelaba.



"Gracias doy a Dios quien a través de su santa palabra ha sido mi fuerza y sostén.



"Gracias a los clubes, entrenadores, compañeros, Selección Colombia, por todo lo vivido.



"Gracias a mi familia, a todos los que han seguido y apoyado mi carrera, cada hincha, periodista, etc.



"Gracias a los doctores fisioterapeutas que fueron partícipes en todos los tratamientos hechos.



"Quisiera escribir tantas cosas pero no terminaría. Simplemente Gracias 🙏🏿



"Romanos 8:28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.

•La fe no es ausencia de problemas, la fe verdadera se aplica a pesar de los problemas.



Bendiciones



#GraciasDios #GraciasFamilia #GraciasAmigos #GraciasFútbol #GraciasHinchas #GraciasATodos".



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Análisis: el contacto del fútbol, en la era del VAR



- Meluk le cuenta (Esa tal ‘identidad’ del fútbol colombiano no existe)



- Preocupación por Falcao: su DT aún no sabe cuándo volverá