Jack Grealish, atacante del Manchester City, manifestó, entre lágrimas, que Pep Guardiola es "un genio" y le agradeció la fe que ha puesto en él en estos dos años.

"Para esto he trabajado durante toda mi vida. He jugado horrible, pero hemos ganado", dijo Grealish en BT Sport sin poder parar de llorar.



(Meluk Le Cuenta: Las finales se ganan: el pragmatismo del Manchester City)



"Ganar un triplete con estos jugadores es tan especial... Ver a mi familia en el público me pone muy emocionado", añadió el atacante inglés, que no se olvidó de Guardiola.



"Es un genio. Me he ido a hablar con él y a darle las gracias, porque ha puesto mucha fe en mí, pagando muchos millones hace dos años y el año pasado jugué como una mierda, pero siguió confiando en mí".

La celebración

Manchester City ya tiene el título de Champions que soñaba y perseguía. Un tanto del español Rodri Hernández en el minuto 68 permitió al equipo inglés romper la maldición que le atormentaba en Europa y derrotar el sábado en la final de Estambul al Inter de Milán por 1-0.

Jfkakfkskfk Grealish no sabe ni donde está parado, me emocionapic.twitter.com/8y91bERJ7r — Fran (@frabigol) June 12, 2023



El equipo llegó este lunes a suelo inglés y la celebración estalló. Grealish fue la gran estrella, pues llegó al desfile con el uniforme que usó el día de la final puesto, a excepción de los guayos.



Grealish tomó el micrófono y comenzó a instar a los hinchas, que estaba a lado y lado de la vía. ¿Estaba tomado?

5 a.m. y Jack Grealish todavía tiene el uniforme puesto celebrando tras ganar la Champions 😂🔵 pic.twitter.com/xu14hihGk5 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 11, 2023

Horas después, el inglés siguió celebrando. Nadie sabe cuándo va a parar.

Yo solo por esto ya le daba el Balón de Oro a Jack Grealish, directamente. Este hombre lleva 48 horas en una borrachera perpetua. Por sus venas circula cerveza. Está sudando ginebra. Absoluta leyenda. pic.twitter.com/K777atOyku — Rogermarxismo ☭ (@Rogermartismo) June 12, 2023

Grealish habño y confirmo que que todos han sospechado: "No he dormido en las últimas 24 horas. Han sido el mejor día y la mejor noche de mi vida", contó.



Deportes