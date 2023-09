Jack Grealish está atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, el internacional inglés logró conquistar la Premier League, la FA Cup y la tan anhelada Champions League; títulos que celebró por todo lo grande.



El jugador de la selección de Inglaterra se hizo viral hace unos meses por sus extrovertidos festejos tras la conquista de la triple corona europea. Grealish estuvo de fiesta durante al menos tres días seguidos y no desaprovechó la oportunidad para celebrar con sus amigos, compañeros de equipo y mucho alcohol.

Grealish no escatima en gastos: lujosa fiesta de cumpleaños

El pasado domingo, 10 de septiembre, Jack Grealish volvió a tener motivos para celebrar. Esta vez, festejó por todo lo alto su cumpleaños número 28, donde no escatimó en ningún gasto para sus familiares y amigos.



De acuerdo a la información entregada por el diario The Sun de Inglaterra, el jugador británico celebró por todo lo alto una nueva vuelta a sol y gastó más de 23.000 euros (más de 98 millones de pesos colombianos) en hospedaje, comida y alcohol.



La fiesta de cumpleaños se celebró en el lujoso hotel Lakes By Yoo, en los Cotswolds de Reino Unido, donde el jugador pagó casi 5.000 euros por cada cabaña para sus invitados.

Inside Jack Grealish’s surprisingly quiet ‘£20,000’ birthday at £5,000-a-night log cabinhttps://t.co/O3ztpKpUiD pic.twitter.com/gwAEZgCj0i — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 10, 2023

Además del hospedaje, Grealish decidió 'tirar la casa por la ventana' y contrató música en vivo para completar una velada llena de comida y alcohol junto a sus amigos y su novia Ssha Atwood.



Según reveló el diario citado, el lujoso hotel donde el extremo del Manchester City hospedó a sus invitados es un lugar exclusivo para pocas personas y cuenta con acceso a un lago privado, fogata, kayacs y piscina.



Además, una persona cercana al futbolista reveló que Grealish y su familia no escatiman dinero a la hora de celebrar juntos. “Jack proviene de una gran familia y nada le gusta más que gastar el dinero que tanto le costó ganar en ellos y compartir el amor”.

HAROLD YEPES

DEPORTES