Ivana Knoll, la despanpanante hincha de Croacia que paralizó las calles y los estadios en el pasado Mundial de Qatar 2022, sigue dando de qué hablar y denunció que fue víctima de los ladrones en París.

Kanoll advirtió que los ladrones se aprovecharon de ella y perdió varios vestidos de su maleta, una vez llegó a la capital francesa.



"Hola desde París. Simplemente me robaron como siempre en París. Cuando llegué la última vez me quitaron el bolso y la cartera y ahora me quitaron la maleta.Se llevaron todos mis vestidos. No sé qué me pondré esta noche", contó en sus redes sociales.

Sin problemas para las fotos

La modelo compartió con sus 3,5 millones de seguidores en Instagram lo que le pasó, pero eso no fue impedimento para que se tomara algunas fotos en la 'Ciudad Luz'.



"No deja de ser mágico solo porque sabes cómo funciona", escribió Knoll.

Según sus redes sociales, la modelo se encontraba en la capital francesa asistiendo a la Semana de la moda.